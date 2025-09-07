Kayseri Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, tiyatrolardan sergilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar geniş bir programla sanatseverleri buluşturuyor.

Sergiler ve Dijital Zaman Yolculuğu

Kayseri Kalesi'nde sanatseverlerle buluşan Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Sergisi, Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak izleyiciyi Göbeklitepe'den bugüne uzanan dijital bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılan Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi ise dünyaca ünlü ressamın eserlerini yakından görme fırsatı sunuyor.

Sahneler ve Müzik

Kadir Has Kongre Merkezi'nde sahne alan komedyen Gökhan Ünver seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu'dan Dünya'ya Esintiler konserinde piyano sanatçısı Göksen Tosuner önderliğindeki müzisyenler, Anadolu'nun tınılarını evrensel ezgilerle harmanladı.

Vurmalı ve telli çalgıları kendine özgü üslupla buluşturan Sedat Anar, Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda sahne aldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Bu Diyar Başkadır-Gez Sen Anadolu’yu Müzikali ise Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında sanatçı Ebru Yaşar da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir konser verdi.

Çocuklar, Fotoğraf ve Sokak Etkinlikleri

FotoMaraton ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde her yaştan onlarca fotoğrafçı festival için en güzel kareleri yakalamak üzere yarıştı.

Sinema Yollarda tırı festival kapsamında Yahyalı ilçesinde sinemaseverlerle buluştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan Çocuk Köyü ise atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minikleri ağırlamaya başladı.

Kukla gösterileri, illüzyonist ve jonglör performanslarının yanı sıra Talas Osmanlı Sokağı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Sokak Sahne'de genç müzisyenler performanslarını sergiledi.

Program

Kayseri Kültür Yolu Festivali, 14 Eylül'e kadar sürecek çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

