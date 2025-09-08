Kayseri Kültür Yolu Festivali Sürüyor: Konserler, Atölyeler ve Mobil Sinema

Kayseri Kültür Yolu Festivali Sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri programı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival, farklı yaş gruplarına yönelik zengin bir içerik sunuyor.

Etkinliklerde öne çıkanlar

Festivalin Kayseri ayağı; tiyatrolardan sergilere, çocuk etkinliklerinden atölye çalışmaları ve konserlere kadar geniş bir yelpazede ilgi görüyor.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Neydi O Şarkı" konserinde Sezen Kiremit, 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi. Aynı dönemde Mustafa Demirci de Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda konser verdi.

Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Edebiyat Tadımı" söyleşisinde Aziz Devrimci ve Adnan Özer, edebiyat ile yemek arasındaki etkileşimi katılımcılarla paylaştı. Kütüphanede ayrıca FotoMaraton yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Talas Klasik Sanatlar Akademisi'nde yapılan Ebru Atölyesi ile Göksu Karaca eşliğinde düzenlenen Kukla Atölyesi, katılımcılara sanatla iç içe olma fırsatı sundu.

Festivalin mobil sinema aracı "Sinema Yollarda", bu kez Yeşilhisar ilçesinde sinemaseverlerle buluştu. Ayrıca sanatçı Kıraç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir konser verdi.

Festival programı, farklı mekanlarda düzenlenen etkinliklerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.