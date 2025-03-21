Kayseri Su Medeniyetleri Galerisi'ni 1 Yılda 160 Bin Ziyaretçi Gezdi

Su Medeniyetleri Galerisi'nde İlgi Odağı Oluyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde, geçtiğimiz yıl mart ayında kapılarını açan Su Medeniyetleri Galerisi, 160 bin 157 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Talas Belediyesi'nden Açıklama

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, galeri, Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan Osmanlı Kültür Sokağı'nda konumlanıyor ve iç mekanında suya dair birçok obje, fotoğraf, metin ve malzeme bulunduruyor.

İlginç Yapısıyla Dikkat Çekiyor

1000 metrekarelik bir alana yayılan galeri, yaz ve kış aylarında sıcaklık seviyesini 21 derece gibi sabit bir değerde tutarak ziyaretçilerine konforlu bir deneyim sunuyor. Galeride, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile karşılaşan ziyaretçiler, tarihi bir yolculuğa çıkarak su medeniyetlerinin derinliklerine dalma fırsatı buluyorlar.

Bu ilgi çekici galeri, açıldığı günden bu yana, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl mart ayında açılan Su Medeniyetleri Galerisi, 160 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl mart ayında açılan Su Medeniyetleri Galerisi, 160 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı.