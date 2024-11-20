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Kazakistan'da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Tiyatro Performansı

Cengiz Aytmatov'un eseri 'Selvi Boylum Al Yazmalım', Kazakistan'da tiyatro sahnesine uyarlandı ve büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:25
Kazakistan'da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Tiyatro Performansı

Cengiz Aytmatov'un Eseri Kazakistan'da Sahnelendi

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un orijinal adı 'Kırmızı eşarp' olan ünlü romanı 'Selvi Boylum Al Yazmalım', Kazakistan'da tiyatro sahnesine taşındı.

'Kırmızı Eşarplı Çınarım' İle İzleyicilerle Buluştu

Tiyatroya uyarlanan eser, Astana'daki Kalibek Kuanışbayev Kazak Milli Müzik Dram Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyunda, romandaki 'Asel' karakterini Kazak sanatçı Akmaral Tanabayeva, 'İlyas''ı ise Ergulan Janpeyisov canlandırdı.

Aşk, Sadakat ve İnsani Duygular Drama Sahnesinde İşlendi

Kamyon şoförü İlyas ile Asel'in büyük aşk öyküsündeki sevgi, sadakat, dostluk, kıskançlık, sorumluluk ve şefkat, müzik ve dans eşliğinde başarıyla anlatıldı. İzleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılanan oyun, duygusal anlar yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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