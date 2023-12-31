Kazaklarınızı ilk günkü gibi yapan pratik tüyo! Tüylenmiş kazakları resmen tıraş ediyor!

Tüylenmiş kazaklarınızı çöpe atmadan önce bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAZAK TÜYLENMESİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Kış aylarında sık sık tercih edilen kazaklar yıkanmayla ve sürekli kullanılma sonucunda tüylenebiliyor. Tüylenen kazaklarınızı ilk günkü haline çok basit yöntemlerle getirebilirsiniz. Tüylenmeden kurtulmak için yumuşak bir tarak ya da özel kumaş fırçasıyla tüyleri yukarı doğru tarayabilirsiniz. Tüylerden kurtulmak için elektrikli tüy toplama makinelerini de tercih edebilirsiniz.





Tüylerden kurtulmak için temizlik bantları ya da yapışkanlı ruloları kazağınızın üstünde gezdirerek tüylerden kurtulabilirsiniz. Kazakları hava almayan bir poşete koyup buzlukta bekletip çıkardıktan sonra hızlıca çalkalayarak tüylerin kolay şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz. Elastik fırçalar ya da süngerlerle de kazakların üstünde oluşan tüylerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Tüylenen kazaklarınızı eski haline getirmek için bir sprey şişesinin içine su ve sirke koyup karıştırdıktan sonra kazağınızın üstüne sıkabilir ve temiz bir bezle tüyleri temizleyebilirsiniz. Sirke tüylerin yumuşamasına yardım edebilir.