KBÜ Saha Gezisi: Safranbolu Kaya Mezarları Yerinde İncelendi

Karabük Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 'Tarihte Safranbolu' saha gezisinde Safranbolu kaya mezarları ve arkeolojik alanlar bilimsel anlatımlarla yerinde incelendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:54
KBÜ Saha Gezisi: Safranbolu Kaya Mezarları Yerinde İncelendi

KBÜ Saha Gezisi: Safranbolu Kaya Mezarları Yerinde İncelendi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tarihte Safranbolu Sempozyumu" kapsamında gerçekleştirilen saha gezisinde, Safranbolu ve çevresindeki kaya mezarları ile arkeolojik alanlar bilimsel anlatımlar eşliğinde yerinde incelendi.

Etkinlik, Karabük Üniversitesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Kent Konseyi ve Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu (TGBA) paydaşlığında düzenlendi. Programın koordinasyonu KBÜ Bilim İletişim Ofisi tarafından sağlandı.

Saha Gezisi Rotası ve İncelemeler

Katilimcilar, Üçbölük Köyü-Hacılarobası Kaya Mezarları güzergâhında yer alan Soğanlı Çayı Vadisindeki arkeolojik alanları ziyaret ederek bölgenin tarihsel ve kültürel mirasını yerinde görme imkânı buldu.

Uzman Anlatımları ve Ziyaret Edilen Alanlar

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal Yıldırım liderliğinde yapılan bilimsel anlatımlarda Çerçen-Üçbölük Asarkale (Azizler Tepesi), Üçbölük Köyü Kültür ve Sanat Merkezi, Hacılarobası Sallar Nekropol Alanı ile halk arasında "Kral Mezarı" olarak bilinen Gerdek Boğazı Kaya Mezarı yerinde incelendi ve değerlendirildi.

Arkeolojik Değer ve Bölgenin Konumu

Programda, Safranbolu çevresinin Antik Dönem’de Paphlagonia olarak adlandırılan bölge içinde yer aldığına dikkat çekildi. Son yıllarda yapılan yüzey araştırmaları hakkında bilgi verilerek, kaya mezarlarının plan, cephe ve tavan süslemelerinin bölgenin mimari çeşitliliğini yansıttığı vurgulandı.

Uzman Görüşleri

Prof. Dr. Nuray Türker (Safranbolu Turizm Fakültesi) sempozyumun Safranbolu odaklı olarak uzun yıllar sonra yeniden düzenlenmesinin önemine işaret ederek sempozyum tarihinin Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilişinin 31. yılına denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Sadık Sarısaman (Afyon Kocatepe Üniversitesi) sunulan bildirilerin Safranbolu tarihinin anlaşılmasına ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Prof. Dr. Hüseyin Çeken (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ise sempozyumun bölgenin kültürel ve turistik değerlerinin sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alınmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi ve Safranbolu’nun doğal yapısıyla bütüncül bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Program Sonuçları

İki gün süren sempozyumun ardından gerçekleştirilen saha programında katılımcılar kısa yürüyüşlerle kaya mezarları ve nekropol alanlarını gözlemleyerek detaylı bilgi aldı. Programın, Safranbolu ve çevresindeki arkeolojik mirasın bilimsel yöntemlerle tanıtılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

