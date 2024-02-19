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Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş

Evde süt yoksa nasıl kek yapılabilir? Kabaran kek neden çöker? Puf puf kabaran kek nasıl yapılır? Hepsinin cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 23:48
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kek, artık sıradanlıktan çıkıyor! Geleneksel tariflerin dışına çıkarak kekinizi daha da lezzetli hale getirmek ister misiniz? İşte size kek yapımında süt yerine ekleyebileceğiniz ilginç alternatifler ve bu püf noktalarıyla lezzetin sırları!

Süt yerine ekleyebileceğiniz ilk alternatif maden suyu! Kekinizi kabartmak ve hafif bir dokuya kavuşturmak için maden suyu kullanabilirsiniz. Bu özel dokusuyla kekiniz adeta bulut gibi hafif olacak.

Yoğurt, kekinizde süt yerine kullanabileceğiniz bir diğer sıradışı malzeme. Yoğurt kullanmak, kekin kıvamını olumlu yönde etkileyerek ona yumuşaklık kazandırıyor. Ayrıca, yoğurt kekin içindeki yağı ve nemini dengeleyerek daha lezzetli ve gevrek bir kıvam elde etmenize yardımcı oluyor.

puf kabaran kek nasıl yapılır

Evinizde süt bulunmuyorsa veya süt ürünlerine alerjiniz varsa endişelenmeyin! Sütsüz kek tarifleriyle kek yapımı artık daha kolay. Yoğurt ve süt kullanılmayan bu kek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İçerisine sevdiğiniz meyveli sosları veya kuruyemişleri ekleyerek lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Kek fırından çıkarıldıktan sonra, genellikle 5 ila 10 dakika kadar dinlendirilmelidir. Bu süre, kekin dış yüzeyinin sertleşmesini engellerken, iç kısmının sıkılaşmasına yardımcı olur. Uzmanlar, keki ılık bir rafa veya tel ızgaraya yerleştirilerek tamamen soğumasını sağlamanın, kekin içindeki ısının dağılmasını ve dengelenmesini sağlayarak daha homojen bir dokunun oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kekin kenarlarının kabarmamasının nedeni genellikle ısı kontrolü ile ilgili. Eğer ısı gereğinden fazla düşükse, kek içindeki hava kaçabilir ve kek kabarmayabilir. Bu durumu engellemek için doğru pişirme süresi ve sıcaklığına dikkat etmek önemli.

Kabaran kekin sönmesinin nedeni genellikle içerisinde bulunan karbon dioksit gazının kaçmasıdır. Pişirme sürecinde gazlar genişler, hücre duvarlarını zayıflatarak kabaran kekin çökmesine neden olabilir. Bu durumu minimize etmek için ise keki fırından çıkardıktan sonra dikkatlice dinlendirmek gerekiyor.

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