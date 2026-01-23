Kemaliye Beyaza Büründü: Erzincan'da Kar Etkili

Sabah manzaraları ve müdahale çalışmaları

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek günlük mesailerine başladı. Park ve bahçelerde oluşan kar örtüsü kartpostallık görüntüler oluştururken, çocuklar için de eğlence kaynağı oldu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde 7/24 karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle buzlanma riski bulunan güzergâhlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkılması hâlinde ise araçlarda zincir bulundurulması ve kullanılması gerekmektedir. Alınacak bireysel tedbirler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi açısından önemlidir" dedi.

