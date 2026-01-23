Sungurlu Belediyesi’ne 140 Bin Metrekare Mesire Alanı Tapusu Bedelsiz Devredildi

Hazineye ait yaklaşık 140 bin metrekarelik mesire alanının tapusu bedelsiz olarak Sungurlu Belediyesi’ne devredildi. Başkan Muhsin Dere süreci anlatıp teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:12
Hazine Mülkiyetindeki Alan Belediye Hizmetine Geçti

Sungurlu ilçesindeki Mesire Sosyal Tesisleri ve çevresini kapsayan, Hazine mülkiyetindeki yaklaşık 140 bin metrekarelik mesire alanının tapusu bedelsiz olarak Sungurlu Belediyesi’ne devredildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, mülkiyet devrinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Sungurlu Belediyesi’nin müşterek çalışmalarıyla tamamlandığını bildirdi.

Ankara ve Çorum’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sürecin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Başkan Dere, bu gelişmenin Sungurlu için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Dere, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara şükranlarını ileterek, "Bu kıymetli kazanımın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı ruhuyla desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Dere ayrıca teşekkürlerini MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Teşkilatları, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve başkanlığa bağlı yöneticiler, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy ile İlçe Tapu ve Kadastro Müdürü Ergün Karakuloğlu’na iletti.

Üretken belediyecilik vurgusu yapan Başkan Muhsin Dere, Sungurlu’nun sadece bugünü için değil, geleceği için de kalıcı ve değerli kazanımlar elde etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

