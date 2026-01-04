DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.940.181,53 -1,39%

Kepez Habibler'de çocukların 'top sahası' çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık

Kepez Habibler Mahallesi'ndeki çocukların sosyal medya çağrısına Başkan Mesut Kocagöz olumlu yanıt verdi; mahalleye güvenli bir top sahası yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:43
Kepez Habibler'de çocukların 'top sahası' çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık

Kepez Habibler'de çocukların 'top sahası' çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık

Sosyal medya çağrısı hızlı karşılık buldu

Kepez'in Habibler Mahallesinde yaşayan çocuklar, mahallelerine güvenli bir top sahası yapılması talebiyle sosyal medyada kısa bir video paylaştı. Videoda, "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın? Buradan arabalar çok hızlı geçiyor." sözleriyle oyun alanı ve güvenlik endişeleri dile getirildi.

Çağrıya kayıtsız kalmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal medya üzerinden çocuklara yanıt vererek, "Merhaba evlatlarım, saha istediğinizi duydum. Sizler için en uygun yeri belirlemek ve bu sahayı hayata geçirmek için en kısa sürede yanınıza geleceğim. Enerjinizi ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. İyi ki varsınız" dedi ve projenin hayata geçirileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Başkan Kocagöz'ün daha önceki uygulamaları da çocuk taleplerine öncelik verdiğini gösteriyor. Başköy, Düdenbaşı ve Erenköy Mahallesindeki çocukların istekleri doğrultusunda modern çim futbol sahası yapıldı; Başköy'deki sahada ayrıca duş alabilecekleri soyunma odası da bulunuyor.

Habibler Mahallesi'ndeki bu yeni girişim, bölgedeki çocukların güvenli oyun alanı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve sosyal medyadan gelen çağrıların yerel yönetimler tarafından nasıl hızlı bir şekilde değerlendirilebileceğine örnek oluşturuyor.

ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMAYAN BAŞKAN KOCAGÖZ'ÜN VERDİĞİ YANIT, ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE UMUT...

ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMAYAN BAŞKAN KOCAGÖZ'ÜN VERDİĞİ YANIT, ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE UMUT OLDU.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, DAHA ÖNCEDE BAŞKÖY, DÜDENBAŞI VE ERENKÖY MAHALLESİ'NDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24
2
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
3
Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü
4
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam
5
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı
6
Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı
7
Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları