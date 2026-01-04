Kepez Habibler'de çocukların 'top sahası' çağrısına Başkan Kocagöz'den yeşil ışık

Sosyal medya çağrısı hızlı karşılık buldu

Kepez'in Habibler Mahallesinde yaşayan çocuklar, mahallelerine güvenli bir top sahası yapılması talebiyle sosyal medyada kısa bir video paylaştı. Videoda, "Mesut Amca, bize top sahası yapar mısın? Buradan arabalar çok hızlı geçiyor." sözleriyle oyun alanı ve güvenlik endişeleri dile getirildi.

Çağrıya kayıtsız kalmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal medya üzerinden çocuklara yanıt vererek, "Merhaba evlatlarım, saha istediğinizi duydum. Sizler için en uygun yeri belirlemek ve bu sahayı hayata geçirmek için en kısa sürede yanınıza geleceğim. Enerjinizi ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. İyi ki varsınız" dedi ve projenin hayata geçirileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Başkan Kocagöz'ün daha önceki uygulamaları da çocuk taleplerine öncelik verdiğini gösteriyor. Başköy, Düdenbaşı ve Erenköy Mahallesindeki çocukların istekleri doğrultusunda modern çim futbol sahası yapıldı; Başköy'deki sahada ayrıca duş alabilecekleri soyunma odası da bulunuyor.

Habibler Mahallesi'ndeki bu yeni girişim, bölgedeki çocukların güvenli oyun alanı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve sosyal medyadan gelen çağrıların yerel yönetimler tarafından nasıl hızlı bir şekilde değerlendirilebileceğine örnek oluşturuyor.

ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMAYAN BAŞKAN KOCAGÖZ'ÜN VERDİĞİ YANIT, ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE UMUT OLDU.