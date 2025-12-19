DOLAR
Tekman’da ESKİ, Toptepe Mahallesi’nin Su Arızasını Giderdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri, ağır kış şartlarında Tekman Toptepe Mahallesi’nin bir haftalık içme suyu arızasını giderdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:34
Ağır kış şartlarında ekiplerin zorlu mesaisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri, ağır kış şartları altında vatandaşların içme suyu arızasını gidermek için seferber oldu. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip Toptepe Mahallesinde bir haftadan beri sular akmıyordu.

Su arızasını gidermek için kolları sıvayan Tekman Belediyesi ve Tekman ESKİ ekipleri, yoğun çabalar sonucu mahallenin yaklaşık 4 kilometre uzağında, 2350 rakımlı bir tepede bulunan arızayı tespit ederek müdahaleyi gerçekleştirdi.

Araçların ulaşamadığı bölgeye Tekman Belediyesi iş makinası ile birlikte ekipler atlar vasıtasıyla intikal etti. Görevliler, malzeme ve ekipmanlarla birlikte bölgeye ulaşmak için yaklaşık 3 saate yakın sürede zorlu bir yol kat etti.

Çalışma sırasında soğuk hava koşulları nedeniyle ekipler zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştı ve zeminin zorlu koşullarına rağmen arızayı onararak su akışını yeniden sağladı.

Arızanın giderilmesiyle hem mahalle sakinleri hem de ESKİ ekipleri rahat bir nefes aldı. Bir haftadan beri suları akmayan mahalle, yapılan müdahale ile tekrar içme suyuna kavuştu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

