Tekman’da ESKİ, Toptepe Mahallesi’nin Su Arızasını Giderdi

Ağır kış şartlarında ekiplerin zorlu mesaisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri, ağır kış şartları altında vatandaşların içme suyu arızasını gidermek için seferber oldu. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip Toptepe Mahallesinde bir haftadan beri sular akmıyordu.

Su arızasını gidermek için kolları sıvayan Tekman Belediyesi ve Tekman ESKİ ekipleri, yoğun çabalar sonucu mahallenin yaklaşık 4 kilometre uzağında, 2350 rakımlı bir tepede bulunan arızayı tespit ederek müdahaleyi gerçekleştirdi.

Araçların ulaşamadığı bölgeye Tekman Belediyesi iş makinası ile birlikte ekipler atlar vasıtasıyla intikal etti. Görevliler, malzeme ve ekipmanlarla birlikte bölgeye ulaşmak için yaklaşık 3 saate yakın sürede zorlu bir yol kat etti.

Çalışma sırasında soğuk hava koşulları nedeniyle ekipler zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştı ve zeminin zorlu koşullarına rağmen arızayı onararak su akışını yeniden sağladı.

Arızanın giderilmesiyle hem mahalle sakinleri hem de ESKİ ekipleri rahat bir nefes aldı. Bir haftadan beri suları akmayan mahalle, yapılan müdahale ile tekrar içme suyuna kavuştu.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ EKİPLERİ AĞIR KIŞ ŞARTLARI ALTINDA VATANDAŞLARIN İÇME SUYU ARIZASINI GİDERMEK İÇİN SEFERBER OLDU.