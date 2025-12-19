Kemer Belediyesi Kuzdere'de 800’lük Yağmur Suyu Drenaj Hattı Döşüyor
Çalışma detayları ve sonraki aşama
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere Mahallesinde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar, 38. Caddedeki 350 metrelik imar yolu kapsamında yürütülüyor. Yol yapım çalışmaları çerçevesinde 800’lük koruge boru kullanılarak yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.
Yetkililer, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve kilitli parke taşı çalışmalarına başlanacağını bildirdi.
