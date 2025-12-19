DOLAR
Kemer Belediyesi Kuzdere'de 800’lük Yağmur Suyu Drenaj Hattı Döşüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri, Kuzdere Mahallesi 38. Cadde'de 350 m imar yoluna 800’lük koruge boru ile yağmur suyu drenaj hattı döşüyor; ardından kaldırım ve parke çalışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:31
Çalışma detayları ve sonraki aşama

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere Mahallesinde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, 38. Caddedeki 350 metrelik imar yolu kapsamında yürütülüyor. Yol yapım çalışmaları çerçevesinde 800’lük koruge boru kullanılarak yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.

Yetkililer, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve kilitli parke taşı çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

