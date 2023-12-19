Kestane kabukları kendiliğinden açılacak! Sokak satıcıları yıllardır bu yöntemi uyguluyor

Kestane pişerken kabuğunun kelebek gibi açılması için bilmeniz gereken tüyo

Kestane kabukları kendiliğinden açılacak! Sokak satıcıları yıllardır bu yöntemi uyguluyor
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Kestane Severlere Yepyeni Bir Taktik: Kabukları Kelebek Gibi Açmanın Püf Noktaları!

Soğuk kış günlerinde tatlı bir kaçamak yapmanın tam zamanı, çünkü kestane sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa bir dizi fayda sağlayan bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Ancak, kestanenin kabuğunu kelebek gibi açmak için bilinmesi gereken pratik bir yöntem var, ve bu sırları en iyi bilenler kestaneciler.

Kestane, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanserden koruyan özellikleriyle bilinirken, kolesterol düşürücü etkisiyle de dikkat çekiyor.

X İşaretiyle Kelebek Gibi Açın:

Kestanelerinizi kelebek gibi açmak istiyorsanız, su içinde bekletip ardından her birine bıçakla X işareti atmalısınız. Bu basit işlem, pişirme sırasında kabukların güzelce açılmasını sağlar. Bıçağın kabuğu tam olarak yarmasına dikkat etmek ise önemlidir.

kestane

Mükemmel Kestane Pişirme Yöntemi:

Tarife göz atarak kestanelerinizi doğru bir şekilde pişirebilirsiniz. Yıkayıp kuruladığınız kestanelerin üzerine birer çizik atın. Ardından yapışmayan bir tavayı seçip ısıtmaya başlayın.

Kestaneleri tavaya üst üste gelmeyecek şekilde düzenleyin ve pişmeye başladıkları sırada yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin. Bu basit yöntemle, kestaneler lezzetli ve kabukları kelebek gibi açılmış bir şekilde pişecek.

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