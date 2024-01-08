Kestaneyi kabuğundan ayırmanın en pratik yolu! Yaprak gibi kendiliğinden açılacak

Soğuk kış günlerinin en popüler ve en sağlıklı atıştırmalıklarından biri de kesinlikle kestanedir. Lezzetli ve besleyicidir. Birçok vitamin ve mineral içerir. Kestane pişirirken en büyük sorun kabuklarının tam olarak soyulamamasıdır. Bu durum kestaneleri yerken eziyete neden olabilir. Kestaneleri kabuklarından tamamen çıkarmak istiyorsanız bu yöntem en iyisidir.

KESTANELERİ TUZLU SUDA BEKLETİN

Kestaneleri kolayca soymak için pişirmeden önce birkaç adımı uygulamanız gerekir. Öncelikle kestaneleri iyice yıkayıp temizleyin. Daha sonra kestanenin kavisli tarafını X şeklinde kesin. Kesimin derin olmadığından ve kabuğu zaten kesmiş olduğunuzdan emin olmaya devam edin.





Daha sonra kestaneleri yarım daire biçiminde X şeklinde kesin, bir saat tuzlu suda bekletin, yıkayıp kurulayın.

Fırın tepsisini fırın kağıdıyla kaplayın ve kestaneleri kesilmiş tarafı yukarı bakacak şekilde üstüne yerleştirin. Daha sonra önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Kestaneleri sıcak tutmak adına temiz bir havluya havlusuna sarın. Bu soyulmayı kolaylaştıracaktır.

Kestaneler yeterince soğuduktan sonra yaklaşık 5 ila 10 dakika içinde soyabilirsiniz. Bu basit ama etkili yöntemle kestaneleri kolayca kabuklarından soyup lezzetli atıştırmalıklara ve yemeklere dönüştürebilirsiniz.