Kıraç Edirne'de Sahne Aldı: Yaşayan Miras ve Gastronomi Festivali'nde Konser

Kıraç, Edirne'de Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde verdiği konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:02
Konser Detayları

Kıraç, Yaşayan Miras Festivali ile Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında Edirne'de sahne aldı.

Konser, Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde kurulan sahnede gerçekleştirildi. Sanatçı, kendi eserlerinin yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur'dan seçtiği parçaları seslendirdi.

Katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik ederek konsere yoğun ilgi gösterdi.

Kıraç, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un vefatı için Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sanatçı, "Kerkük Zindanı" eserini seslendirirken ay yıldızlı kırmızı kaftan giydi ve eseri şehitler için söylediğini belirtti.

Festival ve Yerel Yetkili Açıklaması

Kıraç, Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek festivallerin önemine değindi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise Selimiye Camisi'nin gölgesinde, Meriç Köprüsü'nün önünde Kıraç'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

