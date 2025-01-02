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Kırağıyla Kaplanan Munzur ve Pülümür Vadileri Dron ile Görüntülendi

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadileri soğuk hava nedeniyle kırağı ile kaplandı, dron görüntüleri büyüleyici manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:40
Kırağıyla Kaplanan Munzur ve Pülümür Vadileri Dron ile Görüntülendi

Tunceli'nin Doğal Güzellikleri Kırağı ile Süslendi

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadileri, çetin geçen kış mevsiminin etkisiyle adeta bir beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk hava, bölgede yer alan ağaçlarda kırağı oluşumuna neden oldu.

Büyüleyici Manzaralar

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, vadilerdeki akarsu kenarlarında bulunan meşe, kavak ve söğüt ağaçları kırağı ile kaplanarak mükemmel bir görünüm oluşturdu. Bu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi ve izleyenleri büyüledi.

Bölgenin el değmemiş doğası, karlı dağlarla birleşerek görsel bir şölen sundu. Munzur ve Pülümür vadilerinin bu eşsiz manzarası, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı...

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı...

Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.

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