Kırıkkale'de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi: 43 İlin Geçiş Güzergahı Beyaza Büründü

Kırıkkale'de etkili kar yağışı, 43 ilin geçiş güzergahını vurdu; ekipler tuzlama yaptı, bazı araçlara gece trafiği yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:22
Kırıkkale'de Kar Yağışı Ulaşımı Sekteye Uğrattı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşak Kırıkkale'de etkili kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ve yokuşlarda yoğun tuzlama çalışması yürütürken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı bölgelerde araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kent Meydanları ve Vatandaşların Tepkisi

Kent merkezindeki meydanlar kar manzarasıyla canlandı. Gençler kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirirken, vatandaşlar da karda yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Sinan Demir gözlemlerini, "Güzel kar yağdı buraya. Yarın akşama kadar gösteriyor, çok mutluyum. İlk defa böyle güzel kar görüyorum" sözleriyle paylaştı.

Kayra Kılınç ise, "Sınavdan çıktık, deneme çözüyorduk. Kar yağdığını görünce meydana gelip biraz oynayalım dedik. Eğleniyoruz, biraz soğuk ama gayet güzel" ifadelerini kullandı.

Valilikten Trafik Tedbiri

Kırıkkale Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içi trafikte aksamaların ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla duyuru yaptı. Açıklamada 2 ve 3 tekerlekli araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçların gece boyunca trafiğe çıkmamalarının önemle rica edildiği belirtildi.

