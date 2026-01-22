Siirt'te Asfalt ve Yol Bakım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Siirt Belediyesi, Fen İşleri ekipleriyle yağış sonrası bozulan yollarda eş zamanlı asfalt ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:11
Fen İşleri ekipleri yağış kaynaklı bozulmalara karşı hızlı müdahale ediyor

Siirt Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü altyapı ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilde etkili olan yağışlar nedeniyle deforme olan yol yüzeylerindeki çukur ve bozulmalara karşı kent genelinde hızlı, etkin ve geçici nitelikte asfalt uygulamalarıyla müdahalelerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, kentin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor; böylece ulaşım güvenliği kesintisiz sağlanıyor ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen yol sorunları kısa sürede gideriliyor.

Hava şartlarının elverişli hale gelmesi ve asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte, tüm cadde ve sokaklar detaylı şekilde gözden geçirilerek kalıcı asfalt çalışmaları yatırım programı dâhilinde planlı bir şekilde hayata geçirilecek.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

