Siirt'te Asfalt ve Yol Bakım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Fen İşleri ekipleri yağış kaynaklı bozulmalara karşı hızlı müdahale ediyor

Siirt Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü altyapı ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilde etkili olan yağışlar nedeniyle deforme olan yol yüzeylerindeki çukur ve bozulmalara karşı kent genelinde hızlı, etkin ve geçici nitelikte asfalt uygulamalarıyla müdahalelerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, kentin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor; böylece ulaşım güvenliği kesintisiz sağlanıyor ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen yol sorunları kısa sürede gideriliyor.

Hava şartlarının elverişli hale gelmesi ve asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte, tüm cadde ve sokaklar detaylı şekilde gözden geçirilerek kalıcı asfalt çalışmaları yatırım programı dâhilinde planlı bir şekilde hayata geçirilecek.

