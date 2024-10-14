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Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Geçtiğimiz gece Afyonkarahisar merkezli meydana gelen deprem, zaten Kahramanmaraş depremi akabinde tetikte olan halkı korkuttu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:23
Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Geçtiğimiz gece Afyonkarahisar merkezli meydana gelen deprem, zaten Kahramanmaraş depremi akabinde tetikte olan halkı korkuttu. Afyonkarahisar da , Geçtiğimiz gün sabah saat 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. İzmir’e kadar ulaşılan hissedilme alanı vatandaşı tedirgin ederken, uzman deprem uzmanları meydana gelen deprem ile alakalı yorumlarını sunmaya başladı. Peki Türkiye de büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul depremi olacak mı? İşte detaylar...  

AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM 

Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını bir kez daha tedirgin etti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.  

UZMANLARDAN KORKUTAN DEPREM UYARISI 

Yaşan korkunç deprem akabinde deprem uzmanları yorumlarını yaparken, korkutan uyarılar da beraberinde gelmeye başladı. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan depremin ardından sosyal medya üzerinden önemli bir çağrıda bulundu. Yaşanan Afyonkarahisar depreminin daha büyük potansiyelleri depremlere zemin hazırlayabileceği konusuna değinen uzman isim, özellikle Sinanpaşa sarsım boğulğunda gerçekleşen bu depremin, ileride 7.2 büyüklüğünde bir depreme yol açma potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi.  

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

SİMAV KIRIĞI'NDA GERİLİM ARTIYOR 

Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı bölgenin, Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği nokta olduğunu belirtirken, bu bölgenin geçmişte büyük depremlere ev sahipliği yaptığını ve gelecekte de benzer büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarısını sundu.  

7.2’LİK DEPREM OLABİLİR 

Prof. Dr. Ercan, paylaşımında "AFYON-Sinanpaşa sarsım boğuluğunda 03:14'te M4.4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir."  diyerek, bölgedeki yeni sarsıntıların habercisi olabileceğinin altını çizdi. 

ACİLEN YAPI GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI 

Geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması adına belli başlı tedbirlerin alınması gerekliliğini savunan Ercan, "Kaplıcalar, kızık alanlar (jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı" diyerek, yapıların depreme karşı dayanıklılığının önemini belirtti.  

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