Kırklareli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İl Afet Müdahale Planı’nın hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonu gündeme alındı.

Toplantıda ele alınan konular

Kurulda, İl Afet Müdahale Planı’nın hazırlık süreçleri, uygulama esasları ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu. Planın afet türlerine göre uyarlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli adımlar tartışıldı.

Vali Uğur Turan'ın vurguları

Vali Uğur Turan, afet ve acil durumlara hazırlıkta kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını belirtti. Turan, ayrıca görev ve sorumlulukların net şekilde tanımlanmasının müdahale sürecinin etkinliği açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Alınan kararlar ve değerlendirmeler

Toplantı sonunda yerel düzeyde oluşturulan müdahale organizasyon yapısı, çalışma gruplarının görev dağılımları ile ana ve destek çözüm ortaklarının sorumlulukları değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, afet türlerine göre uygulanacak planlama esaslarının titizlikle takip edilmesi ve sürecin koordinasyon içinde yürütülmesi kararını aldı.

