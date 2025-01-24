Kırklareli'nin Zenginlikleri 'Yerli Turist' Filmi ile Tanıtıldı

Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri, 'Yerli Turist' isimli filmle izleyicilere sunuldu. Gösterim, Vali Uğur Turan'ın katılımıyla Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Turan: Kente Dikkat Çekmek Önemli

Vali Uğur Turan, programda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin doğası ve tarihi değerleri ile öne çıktığını vurguladı. Bu zenginliklerin tanıtımının önemli olduğuna dikkat çeken Turan, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Film Hakkında Bilgi

Belediye Başkanı Derya Bulut, filmin içeriği hakkında bilgiler sundu. Filmde tarihçi yazar Koray Şerbetçi, arkeolog Cem Korunmaz ve kendisinin rol aldığını belirten Bulut, kentin değerlerini tanıtma amacında olduklarını ifade etti.

Gösterim Sonrası Teşekkürler

Konuşmaların ardından film gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim sonrası Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Belediye Başkanı Bulut, filmde rol alan oyuncu ve yönetmenlere çiçek takdim etti.