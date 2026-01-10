Kırşehir'de Burcu Öztürk: Gazetecilik ve Medyanın Dijitalleşmesi

KIRŞEHİR (İHA) – Gazeteci Burcu Öztürk, Türk Ocakları tarafından düzenlenen 'Ocak Başı Sohbetleri' programında konuştu. Öztürk, sohbetinde gazetecilik mesleğinin dönüşümüne ve Kırşehir medyasının dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

Sohbetin Ana Başlıkları

Öztürk, konuşmasında gazeteciliğin değişen yapısına dikkat çekerek, yerel medyanın dijital platformlara taşınmasının önemini vurguladı. Kırşehir'de medyada yaşanan dönüşümün, haberin daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirtti.

Ayrıca Öztürk, Kırşehir'in ilk gazetesi olan Vilayet Gazetesi hakkında bilgi verdi. Gazetenin tarihi önemine vurgu yapan Öztürk, arşivler üzerinde incelemeler yaptığını ve geçmiş dönemlere ait gazetelerin sınırlı sayıda günümüze ulaştığını ifade etti.

Program Kapanışı

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

