Kırşehir'de Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji İkazı

Kırşehir'de Buzlanma ve Don Uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) — Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırşehir genelinde kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Uyarının Detayları

Yetkililer, düşen sıcaklıklarla birlikte hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini bildirdi.

Açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

