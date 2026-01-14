Kırşehir'de Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji İkazı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte buzlanma ve don uyarısı yaptı; ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı.

KIRŞEHİR (İHA) — Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırşehir genelinde kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Uyarının Detayları

Yetkililer, düşen sıcaklıklarla birlikte hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini bildirdi.

Açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, KIRŞEHİR GENELİNDE KAR YAĞIŞLARIYLA BİRLİKTE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR.

