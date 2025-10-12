Kırşehir'de 'Kim Var' Sanat Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları Gençlerle Sahnedeydi

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu

Kırşehir'de, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencilerinin bir araya geldiği 'Kim Var' sanat etkinliği düzenlendi. Organizasyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Orkestra ve koro performanslarının yanı sıra öğrencilerin sunduğu tiyatro gösterileri de programa renk kattı.

Programda, öğrencilerle birlikte sahneye çıkan Yücel Arzen Hacıoğulları, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra kendi bestelerinden örnekler seslendirdi. Katılımcılar seslendirilen bestelere eşlik ederek etkinliğe canlılık kattı.

Programın sonunda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Hacıoğulları'na teşekkürlerini sunarak bir hediye takdim etti. Demiryürek, Hacıoğulları'nın eserleri özgün yorumlarıyla yeniden canlandırmasına ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere övgüde bulundu.

Yücel Arzen Hacıoğulları ise Kırşehir'de olmaktan ve gençlerle sanat etkinliği düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

