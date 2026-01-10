Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı Öğrencilerin Tostunu Yapıp Hesabını Ödedi

Kadın kafede öğle saati jesti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni açılan kadın kafe'yi ziyaret eden Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğle saatlerinde kafede bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin tost siparişi verdiğini fark etti.

Balcı, mutfak bölümüne geçerek tost makinesinin başına geçti ve öğrenciler için tost hazırladı. Öğrencilerin hesabın kendisinden olması yönündeki sözleri üzerine Balcı, çocukların yeme içme masraflarının tamamını ödedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

KIRŞEHİR’DE YENİ AÇILAN KADIN KAFEYİ ZİYARET EDEN KIRŞEHİR VALİ YARDIMCISI ALPER BALCI, ÖĞLE SAATLERİNDE KAFEDE BULUNAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOST YAPTI. BALCI, ÖĞRENCİLERİN TÜM MASRAFLARINI KARŞILADI.