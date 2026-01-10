Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı Öğrencilerin Tostunu Yapıp Hesabını Ödedi

Vali Yardımcısı Alper Balcı, Kırşehir'de yeni açılan kadın kafede Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine tost yapıp öğle masraflarını üstlendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:48
Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı Öğrencilerin Tostunu Yapıp Hesabını Ödedi

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı Öğrencilerin Tostunu Yapıp Hesabını Ödedi

Kadın kafede öğle saati jesti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yeni açılan kadın kafe'yi ziyaret eden Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğle saatlerinde kafede bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin tost siparişi verdiğini fark etti.

Balcı, mutfak bölümüne geçerek tost makinesinin başına geçti ve öğrenciler için tost hazırladı. Öğrencilerin hesabın kendisinden olması yönündeki sözleri üzerine Balcı, çocukların yeme içme masraflarının tamamını ödedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

KIRŞEHİR’DE YENİ AÇILAN KADIN KAFEYİ ZİYARET EDEN KIRŞEHİR VALİ YARDIMCISI ALPER BALCI, ÖĞLE...

KIRŞEHİR’DE YENİ AÇILAN KADIN KAFEYİ ZİYARET EDEN KIRŞEHİR VALİ YARDIMCISI ALPER BALCI, ÖĞLE SAATLERİNDE KAFEDE BULUNAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOST YAPTI. BALCI, ÖĞRENCİLERİN TÜM MASRAFLARINI KARŞILADI.

KIRŞEHİR’DE YENİ AÇILAN KADIN KAFEYİ ZİYARET EDEN KIRŞEHİR VALİ YARDIMCISI ALPER BALCI, ÖĞLE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları