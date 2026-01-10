Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğrencilerin tostunu yaptı ve hesabı ödedi

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, yeni açılan kadın kafede Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için tost yaptı ve tüm hesaplarını ödedi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:31
Yeni açılan kadın kafede sıcak sürpriz: Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine jest

Kırşehir’de hizmete giren kadın kafeyi ziyaret eden Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğle saatlerinde kafede bulunan ilkokul öğrencileri için anlamlı bir davranışta bulundu.

Ziyaret sırasında, öğle yemeği arasında kafede bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin tost siparişi verdiğini fark eden Balcı, mutfak bölümüne geçti ve tost makinesinin başına geçerek öğrenciler için tost hazırladı.

Öğrencilerin hesapların kendisinden olması yönündeki sözleri üzerine Balcı, çocukların tüm yeme içme masraflarını karşıladı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. (EÖ-TB-)

