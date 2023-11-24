Kış aylarına gelmişken enfes bir tarhana çorbası sizlerle! Hem lezzetli hem de hastalık kıran tarhana çorbası tarifi
Kış aylarındaki bütün soğukluğu unutturan hem midemizi hem de gönlümüzü ısıtan tarhana çorbası vazgeçilmeziniz olacak. Anadolu’nun eşsiz ve lezzetli ürünlerimdem birisi olan tarhana çorbasını evinizde yapmaya hazır olun! Hastalık kıran tarhana çorbası ile kışa hazırsınız...
Anadolu’nun gizemli lezzetlerinden birisi olan tarhana çorbasını evinizde yapmaya hazır olun. Daha önce böyle lezzetli güzel bir tarhana çorbası içmediniz. Hem yapılışı pratik hem de kış aylarının vazgeçilmezi olacak tarhana çorbası yalnızca dakikalar içersinde sofranızda! Soğuk havalarda içinizi ısıtacak olan bu geleneksel lezzeti kesinlikle daha önce böyle tüketmediğinize eminiz. İşte tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri...
TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ
- 4 yemek kaşığı ölçüsünde toz tarhana
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde kuru nane
- 7 su bardağı ölçüsünde su
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde ayçiçek yağ
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 diş ezilmiş sarımsak
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
- Toz tarhana geniş karıştırma kabının içerisine alın. Üzerine ise toz nane ve beraberinde oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz iki bardak suyu ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.
- Tarhana yumuşamaya başlayana kadar yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.
- Bu esnada geniş bir tencere içersin sıvı yağ ve tereyağınızı ekleyerek orta ateşte eritmeye başlayın.
- Ezilmiş olan sarımsaklarınızı ve beraberinde salçanızı da ekleyerek kavurma işleminizi başlayın.
- Yumuşamış olan tarhana karışımımızı ekleyerek tuzunuzu ekleyin.
- Kalan beş bardak Suyunuzu da tencereye ekledikten sonra ara ara karıştırarak koyulaşıncaya dek pişirme işlemini uygulayın.
- Kaynayan çorbanızı hiç bekletmeden sıcacık servis edin. Herkese afiyet olsun!