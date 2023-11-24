Kış aylarına gelmişken enfes bir tarhana çorbası sizlerle! Hem lezzetli hem de hastalık kıran tarhana çorbası tarifi

Anadolu’nun gizemli lezzetlerinden birisi olan tarhana çorbasını evinizde yapmaya hazır olun. Daha önce böyle lezzetli güzel bir tarhana çorbası içmediniz. Hem yapılışı pratik hem de kış aylarının vazgeçilmezi olacak tarhana çorbası yalnızca dakikalar içersinde sofranızda! Soğuk havalarda içinizi ısıtacak olan bu geleneksel lezzeti kesinlikle daha önce böyle tüketmediğinize eminiz. İşte tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı ölçüsünde toz tarhana

1 yemek kaşığı ölçüsünde kuru nane

7 su bardağı ölçüsünde su

1 yemek kaşığı ölçüsünde ayçiçek yağ

1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı ölçüsünde tuz

1 diş ezilmiş sarımsak





TARHANA ÇORBASI TARİFİ