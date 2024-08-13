Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Ağustos ayının ortalarına gelmeye hazırlandığımız ve kış mevsimine yavaş yavaş hazırelıkların başladığı şu günlerde sosyal yardımlaşma faaliyetleri de hız kazanmışa benziyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yakacak yardımı olarak kömür temin etmeye başlarken söz konusu uygulama kış şartlarında mağduriyet yaşayan hanelerin içini ısıtmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Araık yaında İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kömür yardımı ile alakalı başvurular alınmaya başlamıştı. Hanelerin ihtiyaçları kapsamında belirlenen kömür yardımı, hanedeki kişi sayısına ve yaşanılan bölgenin iklimine göre değişkenlik gösterirken, 2024 yılı başvuruları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ülkenin büyük çoğunluğu doğalgaz kullanımına geçmiş iken dar gelirli hanelerin oğun da doğpalgaz yerine ısınma ihtiyacı kömür sobaları aracılığı ile karşılanıyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar, özellikle de dar gelirlinin belini bükerken, bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda belirlenen miktarda kömür yardımı her sene yapılıyor.





KÖMÜR YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kömür yardımından faydalanabilmek adına başvuru sırasında aranan bazı şartlar mevcut. 18 yaşından büyük aile bireylerinin başvuru yapabileceği kömür yardımında hanelerin, sosyal güvencesinin olmaması veya sosyal güvencesi olmasına rağmen kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olması şartı aranmaktadır.

YAŞANILAN BÖLGEYE GÖRE KÖMÜR DESTEĞİ

Kömür desteğine başvuru yapıp da hak sahibi olan dar gelirli hanelere destek bizzat hanelere teslim edilirken, kömür dağıtımları yaşanılan bölgenin iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Dağıtımı gerçekleştirilecek kömür miktarı geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şekilleniyor.

KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLASIN

Kömür desteğinden faydalanan bireyler için sevkiyat hanelere kadar ulaştırılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvuruların değerlndirme aşamasını geçmesi akabinde hak sahibi olunacağı bilinen kömür desteği, kışın dar gelirlinin evini olduğu kadar içini de ısıtmayı planlıyor