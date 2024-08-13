Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yakacak yardımı olarak kömür temin etmeye başlarken söz konusu uygulama kış şartlarında mağduriyet yaşayan hanelerin içini ısıtmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:19
Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Ağustos ayının ortalarına gelmeye hazırlandığımız ve kış mevsimine yavaş yavaş hazırelıkların başladığı şu günlerde sosyal yardımlaşma faaliyetleri de hız kazanmışa benziyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yakacak yardımı olarak kömür temin etmeye başlarken söz konusu uygulama kış şartlarında mağduriyet yaşayan hanelerin içini ısıtmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Araık yaında İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kömür yardımı ile alakalı başvurular alınmaya başlamıştı. Hanelerin ihtiyaçları kapsamında belirlenen kömür yardımı, hanedeki kişi sayısına ve yaşanılan bölgenin iklimine göre değişkenlik gösterirken, 2024 yılı başvuruları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ülkenin büyük çoğunluğu doğalgaz kullanımına geçmiş iken dar gelirli hanelerin oğun da doğpalgaz yerine ısınma ihtiyacı kömür sobaları aracılığı ile karşılanıyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar, özellikle de dar gelirlinin belini bükerken, bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda belirlenen miktarda kömür yardımı her sene yapılıyor. 

kömürt

KÖMÜR YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kömür yardımından faydalanabilmek adına başvuru sırasında aranan  bazı şartlar mevcut. 18 yaşından büyük aile bireylerinin başvuru yapabileceği kömür yardımında hanelerin, sosyal güvencesinin olmaması veya sosyal güvencesi olmasına rağmen kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olması şartı aranmaktadır. 

YAŞANILAN BÖLGEYE GÖRE KÖMÜR DESTEĞİ

Kömür desteğine başvuru yapıp da hak sahibi olan dar gelirli hanelere destek bizzat hanelere teslim edilirken, kömür dağıtımları yaşanılan bölgenin iklim şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Dağıtımı gerçekleştirilecek kömür miktarı geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şekilleniyor.

KIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLASIN

Kömür desteğinden faydalanan bireyler için sevkiyat hanelere kadar ulaştırılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvuruların değerlndirme aşamasını geçmesi akabinde hak sahibi olunacağı bilinen kömür desteği, kışın dar gelirlinin evini olduğu kadar içini de ısıtmayı planlıyor 

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek