Kışın vazgeçilmez tatlısı: Ayva Tatlısı tarifi

Ayva Tatlısı nasıl yapılır?

Ayva tatlısı, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem kolay hem de sağlıklı bir tatlı olan ayva tatlısını yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Sadece ayva, şeker, su ve birkaç baharat ile harikalar yaratabilirsiniz. Ayva tatlısının püf noktası, ayvaları limonlu suda bekletmek ve çekirdeklerini atmayıp pişirme suyuna katmaktır. Böylece ayvaların rengi kırmızıya döner ve daha lezzetli olur. Ayva tatlısını kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi gelin, ayva tatlısı yapımının ayrıntılarına bakalım.

Ayva Tatlısı için gerekli malzemeler

3 adet orta boy ayva

9 yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

10-12 adet karanfil

Yarım su bardağı su

Ayvaların kararmaması için;

1 adet limon

1 litre su

Servis için;

Kaymak

File antep fıstığı

Ayva Tatlısı Yapılışı

Bir kaba 1 litre su koyun ve limonun suyunu sıkın. Ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyin ve çekirdekleri bir kenara ayırın. Ayvaları limonlu suyun içine atın ve kararmamaları için bekletin. Bir tencereye ayvaların kabuklarını dizin. Üzerine ayvaları yerleştirin. Ayvaların orta kısımları yukarı bakacak şekilde dizin. Ayvaların üzerine toz şekeri serpin. Çekirdekleri, çubuk tarçını ve karanfilleri de tencereye ilave edin. Yarım su bardağı suyu da tencereye ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi orta ateşe alın ve su kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve ayvalar yumuşayıp rengini alana kadar yaklaşık 1-1,5 saat pişirin. Ayvalar piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ayvaları servis tabağına alın ve kalan şerbetini üzerlerine gezdirin. Kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.

Ayva tatlısı tarifimiz hazır. Bu nefis tatlıyı deneyenler çok memnun kalacak. Afiyet olsun…

Not: Ayva tatlısını pişirirken tencerenin kapağını açmayın. Böylece ayvaların rengi daha güzel olur.