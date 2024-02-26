Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kıyı Emniyeti'nden Yeni Memur Alım İlanı!

26 Şubat 2024 tarihinde hem İŞKUR hem de Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alım ilanı, denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İstanbul ve Çanakkale illerinde istihdam edilmek üzere farklı alanlarda toplam 7 memur alımı yapılacak.





Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

1 Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti)

2 Elektrik Zabiti (Gemi)

1 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti

2 Bilgisayar Mühendisi

1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler

Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Kıyı Emniyeti Memur Alım KPSS Puanı Şartı Nedir?

Bazı kadrolarda KPSS puanı şartı aranırken, bazı kadrolarda ise aranmamaktadır. KPSS puanı ile yapılan alımlarda 60 puan şartı aranacaktır.

Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti): KPSS'siz

Elektrik Zabiti (Gemi): 60 KPSSP93 puan türü

Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti: KPSS'siz

Bilgisayar Mühendisi: 60 KPSSP3 puanı

Diğer Teknisyen ve Teknikerler: 60 KPSSP93 puan türü

Kıyı Emniyeti Memur Alım Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 1 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecekler.

Önemli Notlar:

Başvuru yapmadan önce ilana detaylı bir şekilde göz atılması ve tüm şartların sağlanması önemlidir.

Eksik veya hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve İŞKUR'un web sitesi ziyaret edilebilir.

Kıyı Emniyeti Memur Alımı Ne Zaman Yapılacak? 26 Şubat 2024 - 1 Mart 2024

Kıyı Emniyeti Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapacak? Muhabere Operatörü, Elektrik Zabiti, Uzakyol Mühendisi/Makinisti, Bilgisayar Mühendisi, Teknisyen/Tekniker

Kıyı Emniyeti Memur Alımı için KPSS Puanı Şartı Nedir? Bazı kadrolarda 60 KPSS puanı, bazı kadrolarda ise KPSS şartı aranmamaktadır.

Kıyı Emniyeti Memur Alımına Nasıl Başvurabilirim? İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz.