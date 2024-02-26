Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kıyı Emniyeti'nden Yeni Memur Alım İlanı!
26 Şubat 2024 tarihinde hem İŞKUR hem de Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alım ilanı, denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İstanbul ve Çanakkale illerinde istihdam edilmek üzere farklı alanlarda toplam 7 memur alımı yapılacak.
Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?
1 Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti)
2 Elektrik Zabiti (Gemi)
1 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
2 Bilgisayar Mühendisi
1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler
Başvuru Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
Kıyı Emniyeti Memur Alım KPSS Puanı Şartı Nedir?
Bazı kadrolarda KPSS puanı şartı aranırken, bazı kadrolarda ise aranmamaktadır. KPSS puanı ile yapılan alımlarda 60 puan şartı aranacaktır.
Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti): KPSS'siz
Elektrik Zabiti (Gemi): 60 KPSSP93 puan türü
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti: KPSS'siz
Bilgisayar Mühendisi: 60 KPSSP3 puanı
Diğer Teknisyen ve Teknikerler: 60 KPSSP93 puan türü
Kıyı Emniyeti Memur Alım Başvurular Ne Zaman Yapılacak?
Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 1 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecekler.
Önemli Notlar:
Başvuru yapmadan önce ilana detaylı bir şekilde göz atılması ve tüm şartların sağlanması önemlidir.
Eksik veya hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve İŞKUR'un web sitesi ziyaret edilebilir.
Kıyı Emniyeti Memur Alımı Ne Zaman Yapılacak? 26 Şubat 2024 - 1 Mart 2024
Kıyı Emniyeti Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapacak? Muhabere Operatörü, Elektrik Zabiti, Uzakyol Mühendisi/Makinisti, Bilgisayar Mühendisi, Teknisyen/Tekniker
Kıyı Emniyeti Memur Alımı için KPSS Puanı Şartı Nedir? Bazı kadrolarda 60 KPSS puanı, bazı kadrolarda ise KPSS şartı aranmamaktadır.
Kıyı Emniyeti Memur Alımına Nasıl Başvurabilirim? İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz.