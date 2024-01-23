Kızılay Çağrı Merkezi'nde çalışacak KPSS şartsız Kadın/Erkek operatör alımı yapıyor! İşte aranan şartlar

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Alıyor! Başvuru Şartları ve Detayları

Kızılay, 2024 yılı için Gaziantep’te istihdam edilmek üzere çağrı merkezi operatörü alımı yapacağını duyurdu. Alımlarda KPSS şartı aranmazken gerekli kriterleri sağlayan adaylar, internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Alınacak personeller, Kızılay’ın faaliyetlerine destek olacak.

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Alımı Kontenjanı Nedir?





Kızılay, bünyesine katmak üzere lisans mezunu ve deneyimli çağrı merkezi operatörü alımı yapacak. Alımlar, Gaziantep’te bulunan Kızılay Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kontenjan sayısı ise ilanda belirtilmemiştir.



Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?





Kızılay, çağrı merkezi operatörü alımı için adaylardan aşağıdaki şartları aramaktadır:

Lisans mezunu olmak,

Tercihen çağrı merkezi departmanında en az bir yıl tecrübe sahibi olmak,

Tercihen müşteri hizmetleri alanında tecrübe sahibi olmak,

İleri seviyede Arapça bilen ve etkin Türkçe konuşabilen olmak,

Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) gibi bilgi yönetim sistemlerini etkin kullanabilen olmak,

Tercihen veri girişi alanında tecrübeli ayrıca sisteme ya da ilgili formlara veri girişlerini sağlayabilen olmak,

Etkin dinleme, empati, geri bildirim ve telefonda etkin iletişim becerilerine sahip olmak,

Kendini ifade etme becerisi yüksek olmak,

Birden fazla görev üstünde eş zamanlı çalışabilme ve zaman yönetimi yeterliliğine sahip olmak,

Etkin iletişim kurabilen olmak,

Sonuç ve çözüm odaklı olmak,

Sabırlı ve gelişime açık olmak,

Analitik düşünme becerisine sahip olmak,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı olmak,

İnisiyatif ve sorumluluk alabilen olmak,

Stres yönetimi konusunda başarılı olmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak. (Erkek adaylar için)

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Alımı Başvuru Süreci Nasıldır?

Kızılay, çağrı merkezi operatörü alımı için başvuruları sadece elektronik ortamda kabul etmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Kızılay’ın kariyer sayfasına buradan ulaşarak ilgili ilana başvurabilirler. Başvuru süresi ise ilanda belirtilmemiştir. Adayların başvuru yaparken gerekli belgeleri hazırlamaları ve doğru bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü Alımı Başvurular Başladı!

Kızılay'ın Çağrı Merkezi Operatörü alımı için başvurular, ilanın yayımlanmasıyla birlikte aktif hale geldi. Başvurular, 23 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başlamış olup sadece elektronik ortamda kabul edilecektir. Son başvuru tarihi belirtilmemiş olup, alımlar 2024 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru için [şu adresi](https://basvuru.kizilaykariyer.com/2dktcvs2tnzsyhxphef8acl3ks.job) ziyaret edebilirsiniz. Başvuru süreci ve detayları için adaylar ilgili internet adresinden gerekli bilgilere erişebilirler.

Kızılay personel alımı ne zaman? Kızılay personel alımı, ilanların yayımlandığı tarihten itibaren başlamıştır. Son başvuru tarihi ise ilanda belirtilmemiştir.



Kızılay personel alımı hangi şehirlerde? Kızılay personel alımı, Türkiye genelinde farklı şehirlerde yapılacaktır. Güncel ilan listesine Kızılay’ın kariyer sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kızılay personel alımı KPSS şartı var mı? Kızılay personel alımı, KPSS şartı olmadan yapılacaktır. Adaylardan sadece eğitim, deneyim, dil ve yetkinlik gibi şartlar aranacaktır.