Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Kızılay, Ağustos ayında yayımladığı ilanlar ile en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmaksızın yapılan alımlar, Türkiye genelindeki farklı Kızılay kuruluşlarına yönelik olacak ve her alanda personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek. İşte detaylar ve başvuru şartları.





,

Kızılay, belirli aralıklarla ilan yayımlamaya devam ederken, bazı kadrolarda başvurular hala devam ediyor. Temmuz ayının sona ermesi ile birlikte yeni ve güncel personel alımı ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Kızılay’ın kariyer havuzuna toplanmakta olup, şartları sağlayan adaylarla iletişime geçilecektir. 2024 yılında yüzlerce yeni personel Kızılay bünyesinde hizmet vermeye başladı. Kızılay, KPSS'siz personel alımı yaparak başvuruları sadece online olarak kabul edecek. İşte ilan listesi ve başvuru şartları.

HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Güncel ilan listesine göre Kızılay personel alımları şu şehirlerde yapılacak:

Ankara

İstanbul

İzmir

Kilis

Kocaeli

Adıyaman

Adana

Gaziantep

Mardin

Malatya

Hatay

Bursa

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ

Kızılay'ın güncel personel alımı ilanları şu pozisyonları kapsamaktadır:

Müfettiş Yardımcısı Sınavı

Doktor

Psikolog

Saha Çalışanı

Eğitim Sorumlusu

Sosyal Hizmet Uzmanı

Tercüman

Sosyal Çalışmacı

Satın Alma Sorumlusu

Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Yetkilisi-2024

Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

KIZILAY PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Kızılay personel alımı için adaylardan genel olarak şu şartlar aranacaktır:

Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

Sorumluluk sahibi, problem çözme yetkinliği olan.

Sonuç odaklı, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, ilişkilerinde pozitif yaklaşım sergileyen.

Kızılay personel alımları için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. Adaylar, öğrenim şartını ve diğer nitelikleri sağlıyor olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KONTENJANA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Müfettiş Yardımcısı Sınavı Alımı Şartları:

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak.

İyi düzeyde MS Office programları kullanabilmek.

Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma).

Kriz yönetimi ve risk yönetimi becerisine sahip olmak.

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Etkili iletişim becerisine sahip olmak.

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak.

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Seyahat engeli bulunmayan.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (tecil, muaf ya da askerliği yapmış olmak).

Doktor Alımı Şartları:

Tıp Fakültesi mezunu olmak (uzman veya pratisyen).

Tam zamanlı çalışabilecek.

Mecburi hizmetini tamamlamış olmak.

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Seyahat engeli olmayan.

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen.

Sosyal sorumluluk sahibi olmak.

Temsil yeteneği yüksek.

Psikolog Alımı Şartları:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.

Tercihen ilgili alanda 3 yıl deneyim sahibi.

Tercihen iyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilgisi olan (okuma, yazma ve konuşma).

İyi düzeyde MS Office ve Office 365 uygulamalarını bilen.

Vaka yönetimi kapsamında danışan ile çalışma deneyimine sahip.

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın.

Paydaş memnuniyetine önem veren.

Etkili iletişim becerisine sahip.

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş.

Seyahat engeli bulunmayan.

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli (erkek adaylar için).

Saha Çalışanı Alımı Şartları:

Lisans mezunu.

İyi seviyede Arapça ve tercihen İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma).

Tercihen insani yardım sektöründe en az bir yıllık tecrübeli.

Nitel ve nicel verilerle çalışma tecrübesi olan.

Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen.

MS Office programlarını ve elektronik veri toplama araçlarını kullanabilen.

Yazılı ve sözlü etkili iletişim becerisine sahip.

Ekip çalışmasına yatkın.

Seyahat engeli bulunmayan ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek.

B sınıfı ehliyet sahibi olan ve aktif araç kullanabilen.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan (erkek adaylar için).

Eğitim Sorumlusu Alımı Şartları:

Lisans mezunu (Tercihen Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültesi vb. ve diğer ilgili lisans bölümleri).

Pedagojik formasyon belgesine sahip, tercihen yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası sahibi.

Tercihen ilgili alanda 3 yıl deneyimli.

İncinebilir ve hassas gruplarla çalışma konusunda bilgili.

Çocuklarla çalışmada deneyimli.

Eğitim programı, materyal hazırlayabilme bilgisine sahip.

Tercihen iyi düzeyde Arapça ve / veya İngilizce bilen (okuma, yazma ve konuşma).

İyi düzeyde MS Office ve Office 365 Uygulamaları bilgisine sahip.

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın.

Paydaş memnuniyetine önem veren.

Etkili iletişim becerisine sahip.

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş.

Seyahat engeli bulunmayan.

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli (erkek adaylar için).

Kızılay’ın güncel personel alımı ilanlarına başvurular, Kızılay’ın resmi kariyer portalı üzerinden yapılabilir. İlgilenen adaylar, şartları taşıdıkları pozisyonlar için online başvuru yaparak süreçleri takip edebilirler. Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.