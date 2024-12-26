Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÖTV Zammı Resmi Gazete'de Onaylandı

Yılbaşı öncesinde Türkiye'de vergilere yapılacak olan %43,93'lük zam uygulaması yaklaşırken, Resmi Gazete'de önemli bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içecekler ve nargile tütünündeki vergilerin düzenlenmesiyle birlikte, tüketicileri etkileyen %12.5'luk bir artışın devreye gireceği açıklandı.

Alkol Vergi Oranlarında Önemli Artış

Yeni düzenleme ile alkollü içeceklerde asgari maktu ÖTV tutarı 1269,73 liradan 1428,44 liraya yükseltildi. Bu artış, alkol fiyatlarına doğrudan yansıyacak ve market raflarındaki fiyatların büyük ölçüde yükselebileceği anlamına geliyor.

Nargile Tütününde Nispi Vergi Kaldırıldı

Nargile tütününde ise daha önce uygulanan nispi vergi sistemi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, yalnızca maktu vergi uygulamasına geçildi ve maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı. Böylece, nargile ve tütün alım satımları da köklü bir değişim sürecine girmiş oldu.

Yıl sonu yaklaşırken, bu yeni vergi düzenlemeleri, alkol ve nargile kullanıcıları arasında kaygılara neden olmuş durumda. Alınan kararlar, birçok sektörde daha geniş yansımalar yaratabilecek potansiyele sahip.