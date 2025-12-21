Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün

Kızılay Diyarbakır Şubesi'nde Otizmli Çocuklar ve Ailelerine Destek Etkinliği

Gönüllülerden oyun ve yüz boyama ile dolu bir gün

Kızılay Diyarbakır Şubesi, gönüllüler öncülüğünde otizmli çocuklar ve ailelerini şube binasında ağırladı. Etkinlik, katılımcılara neşe ve ortak paylaşımlar sunmayı amaçladı.

Gönüllü ekip, çocuklar için çeşitli oyunlar düzenledi ve yüz boyama etkinliğiyle günlerini renklendirdi. Etkinlik boyunca çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de sıcak bir ortamda bir araya geldi.

Aileler, etkinlik sonrasında gösterilen ilgi ve emek için Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

