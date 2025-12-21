DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün

Kızılay Diyarbakır Şubesi, gönüllülerin düzenlediği etkinlikte otizmli çocukları ve ailelerini ağırlayıp oyun ve yüz boyama ile keyifli bir gün sundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:31
Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün

Kızılay Diyarbakır Şubesi'nde Otizmli Çocuklar ve Ailelerine Destek Etkinliği

Gönüllülerden oyun ve yüz boyama ile dolu bir gün

Kızılay Diyarbakır Şubesi, gönüllüler öncülüğünde otizmli çocuklar ve ailelerini şube binasında ağırladı. Etkinlik, katılımcılara neşe ve ortak paylaşımlar sunmayı amaçladı.

Gönüllü ekip, çocuklar için çeşitli oyunlar düzenledi ve yüz boyama etkinliğiyle günlerini renklendirdi. Etkinlik boyunca çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de sıcak bir ortamda bir araya geldi.

Aileler, etkinlik sonrasında gösterilen ilgi ve emek için Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

KIZILAY DİYARBAKIR ŞUBESİNDE GÖNÜLLÜLER, OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİ AĞIRLADI.

KIZILAY DİYARBAKIR ŞUBESİNDE GÖNÜLLÜLER, OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİ AĞIRLADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık para koleksiyonunu Gazze için satacak
2
Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları
3
Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu
4
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
İncirliova'da Ulaşım Konforu Artıyor: İstiklal Mahallesi'nde Sıcak Asfalt
7
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025