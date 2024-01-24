Kızılay, KPSS'siz yüksek maaşlı personeller alacak! Aranan kriterler ve detaylar

Kızılay Hastane Birimine Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Kızılay Sağlık A.Ş, İstanbul Kağıthane Hastanesi'nde görevlendirmek üzere Biyomedikal Uzmanı arayışında. Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluş, 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile faaliyet gösteriyor. Eğer sağlık alanında kariyer yapmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen niteliklere sahipseniz başvuruda bulunabilirsiniz.

Kızılay Personel Alımı Başvuru İçin Aranan Nitelikler:





- Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünden mezun olmak,

- Sağlık sektöründe en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

- Cihaz bakımlarının durum raporlamalarında deneyimli olmak,

- Organizasyon, koordinasyon ve raporlama becerisi gelişmiş olmak,

- Kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında deneyimli olmak,

- Biyomedikal cihazların kalibrasyon, bakım, onarım ve durum kontrolü yapabilme yeteneğine sahip olmak,

- Tıbbi cihazların bakım-onarım-garanti ve sigorta süreçlerini yönetebilme becerisine sahip olmak,

- Tıbbi cihazlar ile ilgili kalite ve dokümantasyon süreçlerini oluşturabilme yeteneğine sahip olmak,

- MS Office programlarına hakim olmak,

- Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık olmak,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

- Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

- Askerlik görevini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

- Aktif araç kullanabilen olmak.

Kızılay Personel Alımı Başvuru Süreci:





- Başvurular 24 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, bir aylık süre içinde alınacaktır.

- Başvurular sadece internet üzerinden, Kızılay'ın resmi internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

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Kızılay Personel Alımı Başvuru Şekli Nasıldır?

Kızılay personel alımı başvurusu, sadece internet üzerinden kurumun resmi internet adresi üzerinden yapılabilir. Başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kızılay Personel Alımı Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Kızılay personel alımı başvurusu, ilanın yayınlanması ile birlikte 24 Ocak 2024 tarihinde başladı. Başvuru için adaylara bir aylık süre tanınacak olup en geç başvuru dolana kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.

Kızılay Personel Alımı KPSS Şartı Var mıdır?

Kızılay personel alımı için KPSS şartı aranmamaktadır. Adaylardan sadece belirli niteliklerin sağlanması istenmektedir. Bu nitelikler, ilan metninde detaylı olarak belirtilmiştir.

Not: Kızılay, Aralık ayında başlattığı personel alımı sürecini devam ettiriyor. Ocak ayında da çeşitli kadrolarda personel alımı planlanmaktadır. Kariyer fırsatlarını takip etmek için Kızılay'ın resmi kariyer adresini ziyaret edebilirsiniz.