Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…

Kızılay’dan Lisans Mezunlarına Yeni Kariyer Kapısı: Uluslararası Bölge Uzmanı Pozisyonu İçin Alım Yapılacak

Kızılay, toplumsal fayda ve uluslararası yardım misyonunu sürdüren kadrosunu genişletiyor. Ankara’da istihdam edilecek “Uluslararası Bölge Uzmanı” pozisyonu için lisans mezunu adayların başvurularını bekliyor.





Türk Kızılayı, Ankara ofisinde görevlendirilmek üzere “Uluslararası Bölge Uzmanı” pozisyonunda yeni takım arkadaşları arıyor. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu fırsat, lisans mezunu adaylar için açık kapı anlamına geliyor.

Kızılay Personel Alımı: Kontenjan ve Başvuru Detayları

Kızılay, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında eğitim almış, Fransızca ve İngilizce dillerinde ileri düzeyde yetkinliğe sahip bireyleri bünyesine katmak istiyor. Adayların, sağlık durumları ve güvenlik soruşturmaları açısından herhangi bir engellerinin olmaması gerekiyor.

Mesleki Nitelikler ve Genel Şartlar

Adaylardan beklenen özel nitelikler şunlardır:

Uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi lisans mezunu olmak,

İleri düzeyde Fransızca ve tercihen İngilizce bilgisi,

En az 2 yıl ilgili alanda deneyim,

SAP ve MS Office programlarına hakimiyet,

Kaynak ve kriz yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

Güçlü iletişim becerilerine ve etkin zaman yönetimine sahip olmak,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan ve askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) olmak.

KPSS Şartı Yok: Kızılay’dan Fırsat

Kızılay’ın bu alımında KPSS puanı aranmıyor, bu da adaylara büyük bir avantaj sağlıyor.

Kızılay Personel Alımı Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 20 Şubat 2024 tarihinde başlamış olup, 10 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, Kızılay’ın kariyer portalı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

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