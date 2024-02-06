Kızılay, Türkiye’nin Dört Bir Yanında Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu ve KPSS’siz Adaylar Kaçırmayın!

Kızılay’dan KPSS’siz ve Lise Mezunu Adaylara Personel Alımı Müjdesi!

Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanında farklı birimlerde çalışacak personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı aranmadan yapılacak alımlar, Kızılay’ın çeşitli kuruluşlarında gerçekleştirilecek. Kızılay, 2023 yılında da çok sayıda personel alımı ilanı yayımlamış ve binlerce kişiye istihdam sağlamıştı. Başvurular online olarak Kızılay kariyer sitesinden yapılacak.





KIZILAY, FARKLI ŞEHİRLER VE KADROLAR İÇİN İLANLAR YAYIMLANDI

Kızılay, 2024 yılında personel alımı yapacağı şehirleri ve kadroları açıkladı. Buna göre, Kızılay’ın farklı birimleri olan;

Kızılay Sağlık,

Kızılay Yatırım,

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.,

Kızılay Onarım,

Kızılay Merkezi Birim,

bünyesinde farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İlanlar, İstanbul, Ankara, Gaziantep gibi şehirlerde güncel olarak yayımlandı.

KIZILAY PERSONEL ALIMI GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ:

Kontenjan/Yayın Tarihi/Şehir - Ülke

Doktor (DRKHGM23-2) TURKIYE

Sağlık Sektör Uzmanı - 2024

Proje Uzmanı - 2024 Ankara

Bilgi Yönetim Uzmanı - 2024 Ankara

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - 2024 Ankara

Planlama Doğrulama Gözlem ve Raporlama Uzmanı-2024 Ankara

Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)(BU0723) Kağıthane / İstanbul

Barınma Sektör Uzmanı-2024 Ankara

Yeniden İnşaa ve Bakım Onarım Sektör Uzmanı - 2024 Ankara

Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024) Gaziantep

GRAFİK TASARIM UZMANI (SAĞLIK A.Ş.) (GTU110124) Anadolu / İstanbul / MALTEPE

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) Avrupa / İstanbul / KAĞITHANE

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire (Sağlık A.Ş.) (YDH0124) istanbul / Anadolu / Kartal

MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MMU0622)

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kızılay personel alımı için yayımlanan ilanlara başvurmak isteyen adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Sorumluluk sahibi, problem çözme yetkinliği olan,

Sonuç odaklı, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, ilişkilerinde pozitif yaklaşım sergileyen.

KIZILAY PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

Kızılay personel alımları için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmıyor. Adaylar, öğrenim şartını ve diğer nitelikleri sağlıyor olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kızılay personel alımı başvuruları için süreç, ilanların yayımlanması ile birlikte başladı. Buna göre, yukarıda belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurular mutlaka yapılmış olması gerekiyor. Başvurular, sadece elektronik ortamda olmak üzere Kızılay kariyer adresinden gerçekleştirilecek.

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