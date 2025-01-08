KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Ülke ekonomisinin canlanması adına KOBİ'ler için önemli bir destek haberi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlediği basın toplantısında toplamda 22 milyar lira değerinde kredi ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu dev destek hamlesinin, KOBİ'lerin büyüme potansiyellerini artırarak ülke ekonomisini canlandırması bekleniyor.

Teknoparklardan AR-GE Merkezlerine Kadar Destek

KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda, Türkiye'nin inovasyon alanındaki büyük ilerlemeleri dile getiren Bakan Kacır, ülke genelinde 105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca, özel sektör bünyesinde 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. AR-GE ekosisteminin sayesinde, özel sektörün AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

KOBİ'lere Dev Destek Programları

Bakan Kacır, KOBİ'lere yönelik iki yeni destek programının ayrıntılarını da paylaştı. İlk program olan Küresel Rekabetçilik Destek Programı, işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyor. İkinci program ise Kapasite Geliştirme Destek Programı olarak adlandırılıyor. Bu programlar ile KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarının destekleneceği belirtildi.

36 Ay Vadeli Kredi Desteği

Bu destek programları çerçevesinde, KOBİ'lere 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman sunulacağı, ayrıca 20 puana kadar geri ödemesiz faiz veya kar payı desteği verileceği açıklandı.

Küçük İşletmelere Destek

Ayrıca, İstihdamı Koruma Programı ile konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere destek sağlanacak. Bu kapsamda, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira kadar destek ödemesi yapılması planlanıyor.