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Koç burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Koç burcu, bu hafta gökyüzündeki kavuşum, tutulma ve dolunay sayesinde hayatında olumlu değişimler yaşayacak. Balık burcundaki güneş ve Merkür ise ruhsal ve sağlık konularına odaklanmasını gerektirecek.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:15
Koç burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Koç Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu hafta sizin için hem güzel hem de zorlu haberlerim var. Gökyüzünde kilon ve kuzey ölümü koç ucunda kavuşum yapıyor. Bu, hayatınızda çok belirgin olmasa da, hayat kalitenizi, dış görünüşünüzü, rotanızı ve sağlığınızı olumlu yönde etkileyen kadersel gelişmeler getirecek. Bu fırsatları kaçırmamak için iç sesinize kulak verin ve cesur olun.

8 Nisan Tutulması

Bu haftanın en önemli olayı 8 Nisan’da burcunuzda gerçekleşecek olan tutulma. Bu tutulma, plüto karesi gibi zorlayıcı etkiler olmadan, size başarı, ilerleme, güçlenme, ilişkilerinizi iyileştirme, evlilik kararı veya evliliğinizi güzelleştirme gibi harika fırsatlar sunacak. Bu tutulma, hayatınızda olumlu bir domino etkisi yaratacak. Bu yüzden, karşınıza çıkan imkanları değerlendirmek için harekete geçin.

Güneş Balık Burcunda

Güneş, pazartesi itibariyle balık burcuna geçiyor ve 12. evinize yerleşiyor. Bu, hayatınızda biraz daha sakinlik, dinlenme, iç dünyanızla ilgilenme zamanı geldiğini gösteriyor. Çok yorulduğunuz ve mücadele ettiğiniz bir dönemden geçtiniz. Şimdi, ruhsal ihtiyaçlarınızı, arkadan dönen işleri, yılın içinde gözden kaçırdığınız detayları gözden geçirme zamanı. Bu süreçte, enerjiniz ve motivasyonunuz düşük olabilir. Kendinizi duygularınızı ve bilinçaltınızı anlamaya yönelik bir çalışma içinde bulabilirsiniz. Psikoloji, terapi, koçluk, şifa gibi konular size çok iyi gelebilir. Biraz bakım rolü üstlenmek isteyebilirsiniz. Ancak, kendinizi tamamen başkalarına adayıp kaybetmeyin. Venüs ve mars kova burcunda olduğu için, sosyal ilişkilerinizde güçlü ve aktif olacaksınız. Flört, konuşma, sosyalleşme gibi keyifli ve neşeli etkiler yaşayacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceksiniz. Davetlere katılın, insanlarla iletişim kurun, görüşün.

24 Nisan Dolunayı

Cuma günü Merkür balık burcuna geçiyor ve siz de zihinsel olarak kendinizi dinlemeye başlıyorsunuz. Sözleşme ve anlaşma yapmak için uygun bir dönem değil. Bunun yerine, iç dünyanıza ve sağlığınıza odaklanmanızı tavsiye ederim. Cumartesi günü öğlen 15:30’da bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay, çalışma ortamınız, organizasyon yapınız, günlük hayat temponuz, angarya işler, sağlığınız, bedeniniz gibi konulara dikkatinizi çekecek. Sağlıkla ilgili tahlil, kontrol gibi işler yapabilirsiniz. Organizasyon yapınızda değişiklikler, görevler, sorumluluklarla ilgili farklılıklar olabilir. Bu dolunay, Eylül ayından beri verdiğiniz emeklerin karşılığını almanızı sağlayacak. Aynı zamanda, yapmanız gereken yeni işlerin detaylarını da göreceksiniz. Bu süreçte, her şeyi kontrol etmek çok zor olabilir.

Sevgili koçlar, bu hafta sağlıkla ilgili konularda akışta kalmalısınız. Bazı şeyler belirsiz veya kontrolünüz dışında olabilir. Tedavi süreçlerinde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Elimizden geleni yapalım, gerisini allah’a bırakalım. Bu arada, birilerine sağlık ve bakım konusunda destek olmanız gerekebilir. İş yerinizde de her şeyi mükemmel yapmaya çalışsanız da bazı sorunlar çıkabilir. Ama üzülmeyin, sizin döneminiz yaklaşıyor. Mart sonu ve Nisan başında yaşanacak tutulmalar hayatınızı olumlu yönde değiştirecek. Yıkımları geride bırakıp yeni hayatınızı kurmaya başlayacaksınız. Güzel günler sizi bekliyor sevgili koçlar.

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