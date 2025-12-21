DOLAR
Kocaeli'de Akçaray Uzatılıyor: Hat Kapasitesi İkiye Katlanacak

Akçaray hattı Alikahya Stadyumu'na uzatılarak 18,7 km'ye çıkacak; durak sayısı 28'e ulaşacak ve günlük yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:10
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen ulaşım projeleri kapsamında, kent içi raylı sistem ağının genişletilmesi ve yolcu kapasitesinin artırılması için başlanan çalışmalar hızla ilerliyor.

Çalışma Detayları

Mevcut 13,5 kilometrelik Akçaray hattı Alikahya Stadyumu'na kadar uzatılarak toplam hat uzunluğu 18,7 kilometre'ye çıkarılacak. Projenin tamamlanmasıyla güzergah üzerindeki durak sayısı 28'e ulaşırken, günlük yolcu taşıma kapasitesinin iki katına yükseltilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hattın uzatılması kapsamında belirlenen 15 istasyonun 10'unda eş zamanlı olarak imalat çalışmaları yürütüyor. Yolcu sirkülasyonunun aksamaması için gece ve gündüz vardiyalarıyla sürdürülen çalışmalarda; Otogar, SEKA Devlet Hastanesi, Seka Park, Kongre Merkezi, Plajyolu, Doğu Kışla, Yahya Kaptan, Fuar, Milli İrade ve Yeni Cuma istasyonlarında genişletme işlemleri yapılıyor.

İnşaat safhası tamamlanan Otogar, Doğu Kışla ve Kongre Merkezi istasyonlarında elektrik aksamı ve kanopi sundurma montajına geçilirken, Yahya Kaptan ve Yeni Cuma gibi yoğun duraklarda inşaat imalatları devam ediyor.

İzmit ile Kartepe Raylı Sistemle Bağlanacak

Projenin Kartepe ilçesine uzanacak etabında ray döşeme çalışmaları hız kazandı. Güzergah üzerindeki EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları duraklarında altyapı çalışmaları sürüyor. Hattın tamamlanıp hizmete alınmasıyla beraber İzmit ve Kartepe ilçeleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak.

