Kocaeli'de Antika Müzesi: Mehmet Emin Ada 4 Bin Parçayı Sergiliyor

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:46
CEM ALİ KUŞ - Kocaeli — 42 yıldır yurt içi gezilerinde topladığı eski eşya ve antikaları 330 metrekarelik dükkanında sergileyen 56 yaşındaki Mehmet Emin Ada, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Koleksiyonun başlangıcı

Memleketi Kars'tan 1983 yılında Gebze'ye taşınan Ada, gezilerinden birinde Kadıköy Salı Pazarı'nda bulduğu 18. yüzyıl Kabe örtüsü tablosunu satın alarak koleksiyonunun ilk parçasına ulaştı. Askerlik dönüşü de farklı şehirlerden topladığı parçalarla tutkusunu sürdürdü.

Sergi ve parçalar

Ada, yıllar boyunca depoda sakladığı eserleri 15 yıl önce ziyaret ettiği Sakıp Sabancı Müzesi'nden aldığı ilhamla kamuoyuna açtı. Oluşturduğu alanda 4 bin parça bulunuyor ve bu parçalar arasında dikiş makineleri, ütüler, buharlı ütüler, kameralar, makaslar, güğümler, tencereler, anahtarlar, tablolar, şakuller, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri malzemeler, Osmanlı dönemine ait tapular, fosiller, taşlar, Kabe örtüleri, mataralar, daktilolar, şamdanlar, biblolar, koltuk takımları ve müzik kasetleri yer alıyor. Tüm koleksiyon, 330 metrekarelik dükkanda sergileniyor.

Ziyaretçi deneyimi ve koleksiyonerin duyguları

Ada, boş zamanını ve emeğini antikalara ayırdığını belirterek, "Taşı da seviyorum. İnsanlar bir ev veya araba aldığında nasıl mutlu oluyorsa ben de dolaşıp eski bir parça bulduğum zaman sürekli o mutluluğu yaşıyorum. Bir de bence tüm güzellikler eski dönemlerde var. Ne arıyorsak eskiye bakıp buluyoruz. Huzuru da orada buluyoruz." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngilizlerin Çanakkale'de kullandığı dürbünler gibi nadir parçaların da bulunduğunu vurgulayan Ada, "Burayı ziyarete gelen mutlaka atasına ait bir şeylerle karşılaşıyor ve hoşlarına gidiyor. Hatta bazıları elinde olan antikaları buraya getirerek bana veriyor." ifadelerini kullandı.

Sergiye dönüşüm ve koleksiyonun önemi

Depoda malzemelerin zarar görmeye başlaması üzerine koleksiyonunu sergi alanına taşıdığını anlatan Ada, "Antika koleksiyonunu bir araya toplamak kolay değil. Her birinin ayrı anısı var. Bazen karşılarına geçip birebir konuşuyorum. İşten sıkıldığımda İstanbul'a gidip antikacılardan bulduğum parçaların hepsinin anısı var. Mutluluk geçmişte kesinlikle, gelecekte değil." diye konuştu.

Mehmet Emin Ada'nın sergisi, geçmişle bağ kurmak isteyen ziyaretçiler için Kocaeli'de dikkat çeken bir adres olmaya devam ediyor.

