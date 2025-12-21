DOLAR
Kocaeli'de Üst Geçitlerde Buzlanmaya Özel Solüsyonla Müdahale

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, üst geçitlerde buzlanma ve dona karşı su bazlı, mineral içerikli özel solüsyon uygulamasıyla güvenli geçiş sağlıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:23
Kocaeli'de üst geçitlerde buzlanma için özel solüsyon uygulaması

Kocaeli’de belediye ekipleri, kış aylarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı özel solüsyon ile müdahale ediyor.

Uygulama ve amaç

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki yaya trafiğinin yoğun olduğu üst geçitlerde muhtemel kazaların önüne geçmek için sıvı formda özel kimyasal solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Müdahale, kar yağışı başlamadan önce yapılabiliyor ve önleyici tedbir niteliği taşıyor.

Ürün özellikleri ve avantajları

İşçilik maliyetini ve zaman kaybını azaltan su bazlı ve doymuş mineral karışımlı solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmaması ve antibakteriyel yapısı ile öne çıkıyor. Ürün glikol ve türevlerini içermiyor ve uçucu aktif maddeler barındırmıyor, bu sayede yüzeyde uzun süre etkisini koruyor.

Yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde karın zemine yapışmasını engelleyen solüsyon, buz oluşumunu ortadan kaldırıyor. Klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi performans gösteren ürünün donma noktası eksi 40 dereceye kadar ayarlanabiliyor olması, karın daha hızlı erimesini sağlayarak vatandaşlara güvenli geçiş imkanı sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

