Kocaeli'de Üst Geçitlerde Buzlanmaya Özel Solüsyonla Müdahale

Kocaeli'de üst geçitlerde buzlanma için özel solüsyon uygulaması

Kocaeli’de belediye ekipleri, kış aylarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı özel solüsyon ile müdahale ediyor.

Uygulama ve amaç

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki yaya trafiğinin yoğun olduğu üst geçitlerde muhtemel kazaların önüne geçmek için sıvı formda özel kimyasal solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Müdahale, kar yağışı başlamadan önce yapılabiliyor ve önleyici tedbir niteliği taşıyor.

Ürün özellikleri ve avantajları

İşçilik maliyetini ve zaman kaybını azaltan su bazlı ve doymuş mineral karışımlı solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmaması ve antibakteriyel yapısı ile öne çıkıyor. Ürün glikol ve türevlerini içermiyor ve uçucu aktif maddeler barındırmıyor, bu sayede yüzeyde uzun süre etkisini koruyor.

Yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde karın zemine yapışmasını engelleyen solüsyon, buz oluşumunu ortadan kaldırıyor. Klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi performans gösteren ürünün donma noktası eksi 40 dereceye kadar ayarlanabiliyor olması, karın daha hızlı erimesini sağlayarak vatandaşlara güvenli geçiş imkanı sunuyor.

