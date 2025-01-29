Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Kocaeli'den İstanbul'a Zam Furyası Başladı!

Son yıllarda artan maliyetler, hem hizmet hem de ürün fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 2025 yılına girerken, ulaşım maliyetleri de yükselmeye başladı. Kocaeli'de şehirler arası otobüs biletlerine yapılan yeni zamlar, yolculuk yapmayı zor hale getiriyor.

Ulaşımda Yeni Fiyatlar

Yapılan son zamma göre, Kocaeli çıkışlı şehirler arası otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 30 oranında arttı. Özellikle sık seyahat eden vatandaşlar, bu durumu derin bir endişeyle karşılıyor. Örneğin, Temmuz ayında 200 TL olan Kocaeli-Sakarya arası bilet fiyatı, yeni düzenlemeyle 230 TL'ye yükseldi. Kocaeli-Harem hattında yolculuk yapmak isteyenler artık 310 TL ödeyecek, İstanbul Avrupa Yakası'na gitmenin bedeli ise 420 TL oldu.

Maliyetlerin Artışı Sürüyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, otobüs işletmeleri için büyük bir yük. İşletmeciler, maliyetlerdeki bu artışların kaçınılmaz bir sonucu olarak zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bir otobüs işletmecisi, "Bu zamlar hem bizim için hem de yolcular için zorlayıcı. Ancak artan maliyetler karşısında bu adımı atmak zorundaydık," diyerek endişelerini dile getirdi.

Artan akaryakıt fiyatları, Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı, araç bakım masraflarındaki yükseliş ve personel giderlerindeki artış, ulaşım sektörünü zor durumda bırakıyor. Bu gelişmeler, ulaşım maliyetlerinin online seferlere yansıyacak şekilde artmasına ve vatandaşların cebinin daha fazla zorlanmasına neden oluyor.