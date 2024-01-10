Koçlar için yeni bir dönem başlıyor: Plüton Oğlak’tan çıkıyor! 15-21 Ocak burç yorumları

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımızda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Koçlar ve Yükselen Koçlar: 21 Ocak'ta Plüton Oğlak burcundan ayrılıyor!

Şu anda Gökyüzünde Uranüs dışında retro yok. Hayat bize, harekete geç, savaş, çalış diyor. Plüton'un ayrılışı; Kariyer çizginiz, toplumdaki konumunuz, duruşunuz, imajınız, gücünüz, yöneticilerle olan ilişkiniz, ailenizin toplumdaki konumu ve yeri ile ilgili bir karar evresini gösteriyor. Plüton'un ayrılışı genelde biraz daha zorlayıcı olayları anlatır. Bu yüzden kontrolsüz olaylar, durumlar bitişler ve bazı bakış açılarının değişimleri ortaya çıkacaktır. Mesela, bir firmada çalışıyorsanız yöneticiniz değişebilir, hiyerarşik yapı değişebilir, firma ile ilgili bir sorun çıkabilir, elinizdeki iş son anda bozulabilir. En kötü ihtimal iş ile ilgili kapanma, işten ayrılma gibi durumlar olabilir. Başka bir şekilde düşünürsek bir ilişkiniz varsa o sona erebilir. Bekarsanız ciddi bir ilişki kurmak isteyebilir bunun için adımlar atabilirsiniz. Yani bu dönem, devam eden şartları bitirme, tamamlama ve yeni bir sayfa açma yönünde bir enerji. Çalıştığınız yerlerde yöneticilerinizle çok da anlaşmazlığa düşmemeye dikkat etmelisiniz. 11 Ocak pazartesi günü saat 14:57'de Yeni Ay oluyor. Önemli bir Yeni Ay çünkü, bu ayrılış sürecindeki kararlarınızı netleştirecek. 19-20 Ocak tarihlerinde sert hareketler, daha gergin kararlar ve bazı şeylerin sonu gibi kesin durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu günlerde finansal anlamda kazanç sağlayacağınız bazı kararlar da verebilirsiniz. Analitik ve mantıklı bir akılla hareket edeceksiniz. 21 Ocak'tan sonra tamamen farklı bir Koç burcu olarak yolunuza devam edeceksiniz. Bu yüzden şimdiki dönemi en mantıklı şekilde, neler bitirilmeli, neler tamamlanmalı, neler temizlenmeli... yani ne yapılması gerekiyorsa onu yaparak bitirmek gerekiyor. Sağlığınızla ilgili çok ciddi bir şey yok sizin burcunuzda ama dikkatli olmakta yarar var.