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Koltuk takımından laptop sehbasına listede! A101 4 Mayıs aktüel ürünler

Yüzlerce ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:09
Koltuk takımından laptop sehbasına listede! A101 4 Mayıs aktüel ürünler

A101 Market 4 Mayıs indirimleri paylaşıldı! Bu fırsatları kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 4 MAYIS İNDİRİMLERİ

A101 Market her hafta indirimli ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Markette 4 Mayıs tarihinde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

a101 4 mayıs indirimleri

- 3 Kişilik Kanepe 6.390 Türk Lirası.

- Masa Takımı 5.199 Türk Lirası.

- Sinbo Ayakkabılık 199 Türk Lirası.

- Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 Türk Lirası.

- Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 Türk Lirası.

- Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 Türk Lirası.

- Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 Türk Lirası.

- Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 Türk Lirası.

- Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 Türk Lirası.

- Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 Türk Lirası.

- Uyku Tulumu 699 Türk Lirası.

- Şişme Yatak & Kanepe 2.299 Türk Lirası.

- Tek Kişilik Şişme Yatak 399 Türk Lirası.

- Çift Kişilik Şişme Yatak 599 Türk Lirası.

- Şişme Kamp Matı 899 Türk Lirası.

- Kütahya Porselen Fırın Kabı 54,90 Türk Lirası.

- Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 Türk Lirası.

- Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 Türk Lirası.

- Çelik Termos 299 Türk Lirası.

- Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 Türk Lirası.

- Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 Türk Lirası.

- Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 Türk Lirası.

- Fonksiyonel Rende 149 Türk Lirası.

- 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 Türk Lirası.

- Cooler Box Termos 15 Litre 499 Türk Lirası.

- Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 Türk Lirası.

- Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 Türk Lirası.

- Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 Türk Lirası.

- Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 Türk Lirası.

- Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 Türk Lirası.

- Sofra Bezi 39,90 Türk Lirası.

- Kilim 179 Türk Lirası.

- Bayan Eva Sandalet 119 Türk Lirası.

- Takı Organizeri 329 Türk Lirası.

- Bölmeli Organizer Kutu 129 Türk Lirası.

- Çöp Kovası 45 Türk Lirası.

- Düzenleyici Kutu Çeşitleri 39,90 Türk Lirası.

- Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 Türk Lirası.

- Homed Royaltea Çay Makinesi 999 Türk Lirası.

- Sinbo Dik Süpürge 699 Türk Lirası.

- Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 Türk Lirası.

- Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 Türk Lirası.

- Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 Türk Lirası.

- Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 Türk Lirası.

- Arzum Nuvo Saç Maşası 549 Türk Lirası.

- Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 Türk Lirası.

- Nisanla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 Türk Lirası.

- Nisanla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 Türk Lirası.

- Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 Türk Lirası.

- Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 Türk Lirası.

- Hi-Level 55' Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 Türk Lirası.

- Toshiba 43' UHD 4K Smart Led Tv 10.999 Türk Lirası.

- Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 Türk Lirası.

- Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 Türk Lirası.

- SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 Türk Lirası.

- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 Türk Lirası.

- Regal Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 13.499 Türk Lirası.

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