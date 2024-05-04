Koltuk takımından laptop sehbasına listede! A101 4 Mayıs aktüel ürünler

A101 Market 4 Mayıs indirimleri paylaşıldı! Bu fırsatları kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 4 MAYIS İNDİRİMLERİ
A101 Market her hafta indirimli ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Markette 4 Mayıs tarihinde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;
- 3 Kişilik Kanepe 6.390 Türk Lirası.
- Masa Takımı 5.199 Türk Lirası.
- Sinbo Ayakkabılık 199 Türk Lirası.
- Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 Türk Lirası.
- Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 Türk Lirası.
- Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 Türk Lirası.
- Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 Türk Lirası.
- Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 Türk Lirası.
- Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 Türk Lirası.
- Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 Türk Lirası.
- Uyku Tulumu 699 Türk Lirası.
- Şişme Yatak & Kanepe 2.299 Türk Lirası.
- Tek Kişilik Şişme Yatak 399 Türk Lirası.
- Çift Kişilik Şişme Yatak 599 Türk Lirası.
- Şişme Kamp Matı 899 Türk Lirası.
- Kütahya Porselen Fırın Kabı 54,90 Türk Lirası.
- Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 Türk Lirası.
- Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 Türk Lirası.
- Çelik Termos 299 Türk Lirası.
- Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 Türk Lirası.
- Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 Türk Lirası.
- Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 Türk Lirası.
- Fonksiyonel Rende 149 Türk Lirası.
- 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 Türk Lirası.
- Cooler Box Termos 15 Litre 499 Türk Lirası.
- Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 Türk Lirası.
- Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 Türk Lirası.
- Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 Türk Lirası.
- Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 Türk Lirası.
- Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 Türk Lirası.
- Sofra Bezi 39,90 Türk Lirası.
- Kilim 179 Türk Lirası.
- Bayan Eva Sandalet 119 Türk Lirası.
- Takı Organizeri 329 Türk Lirası.
- Bölmeli Organizer Kutu 129 Türk Lirası.
- Çöp Kovası 45 Türk Lirası.
- Düzenleyici Kutu Çeşitleri 39,90 Türk Lirası.
- Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 Türk Lirası.
- Homed Royaltea Çay Makinesi 999 Türk Lirası.
- Sinbo Dik Süpürge 699 Türk Lirası.
- Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 Türk Lirası.
- Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 Türk Lirası.
- Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 Türk Lirası.
- Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 Türk Lirası.
- Arzum Nuvo Saç Maşası 549 Türk Lirası.
- Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 Türk Lirası.
- Nisanla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 Türk Lirası.
- Nisanla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 Türk Lirası.
- Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 Türk Lirası.
- Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 Türk Lirası.
- Hi-Level 55' Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 Türk Lirası.
- Toshiba 43' UHD 4K Smart Led Tv 10.999 Türk Lirası.
- Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 Türk Lirası.
- Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 Türk Lirası.
- SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 Türk Lirası.
- SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 Türk Lirası.
- Regal Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 13.499 Türk Lirası.