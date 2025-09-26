Komana Pontika Antik Kenti'nde Kazı Sezonu Sona Erdi

Komana Pontika Antik Kenti'nde bu sezon kazı çalışmaları tamamlandı

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kentinde yürütülen bu sezon kazı çalışmaları sona erdi. Kazı Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, sezon çalışmalarının tamamlandığını AA muhabirine bildirdi.

Destekçiler ve ekip

Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve ODTÜ destek verdi. Bu yıl kazıların sponsoru Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı oldu. Projede ayrıca TÜBİTAK desteği de sağlanıyor. Bu sezon sahada 15 kişilik bilimsel heyet ile 15 işçi görev yaptı.

Bu sezonun buluntuları ve çalışma alanları

Çalışmalar; Hamamtepe höyüğü, Roma dönemi yapıları, Selçuklu dönemi işlikleri ve surların dışında yer alan Orta Çağ kamusal yapısında yürütüldü. Roma dönemine ait harçlı duvarların devamı ortaya çıkarılırken, olası bir cadde döşemesi tespit edildi; döşemenin hemen yanında bir pithos (büyük saklama kabı) bulundu.

Selçuklu işliklerinin kazıları sürerken Hamamtepe'yi çevreleyen sur duvarının kuzey sınırı ile karşılaşıldı. Surların dönüş yaptığı bu alanda bir kule veya giriş kapısı olma olasılığı değerlendiriliyor. Surların dışındaki Orta Çağ yapısında ise kazılar derinleştirilirken, yapının bir kullanım evresinde kerpiç duvarlarla bölündüğü görüldü. Taş temeller üzerine oturtulan kerpiç duvarlar 1 metre yüksekliğe ulaşırken, duvar içindeki kerpiç tuğlalar yapım tekniğine dair bilgi veriyor.

Ayrıca 2025 yılında Komana'da bulunan Gümenek Türbesi'nde temizlik ve belgeleme çalışması yapıldı. Türbe şu an koruma altına alınmış olup, restorasyonuna en kısa sürede başlanması hedefleniyor.

Komana Pontika'nın tarihî önemi ve proje

Kaynaklara göre Mitridat Krallığı döneminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Bölge aynı zamanda ticaret merkezi olup, festivaller, zengin pazar yeri ve çevresindeki verimli arazisi sayesinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında başlatıldı. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkarılması için sistematik kazı çalışmaları yürütülüyor.

