Konya'da 30 Yılda Bahçesini Müzeye Çevirdi

Konya Meram'da yaşayan Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir topladığı eşyalarla evinin bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:25
Meram Gödene'de emekli vatandaşın biriktirdiği antikalar ilgi çekiyor

Konya Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir topladığı eşyalarla evinin bahçesini adeta bir açık hava müzesi haline getirdi.

Özceran'ın sergilediği malzemeler arasında eski bir çarık, çeşitli ahşap maketler, toprak testiler, küpler ve diğer geleneksel eşyalar bulunuyor. Koleksiyonun en eski parçalarından ikisinin çarık ve orak olduğu ifade ediliyor.

İşine önce babasından kalanları biriktirerek başladığını aktaran Özceran, mahalledekilerin hediye ettiği ve kendi bulup getirdiği eşyaları bahçede sergilediğini söyledi. Para vererek aldığı eşyanın çok az olduğunu vurgulayan Özceran, 'Bir antika yeri, müze, hakimin yeri diyeceksin. Ne yakışıyorsa yani onu tercih ederim. Burayı yazın göreceksin ki derman yetmez, her yanı yanıyor' diye konuştu.

Özceran'ın üç yıldan fazla süredir sürdürdüğü tutkusunun kaynağı ve sergilediği nadide parçalar, yerel halkın ilgisini çekiyor ve bahçe, bölgesel bir kültür mirası alanı olarak değerlendiriliyor. (TH-FM-)

