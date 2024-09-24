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Konya'da 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Konya'da 37. Ahilik Haftası renkli etkinliklerle kutlandı, esnafın gelenekleri ve kültürü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:53
Konya'da 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Konya'da Ahilik Haftası Kutlamaları

Konya, 37. Ahilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Etkinlikler, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan Tarihi Bedesten Çarşısı'na yapılan yürüyüşle başladı.

Bir Geleneğin Değeri

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Kapu Camisi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Ahilik'in köklü bir geleneği ve güçlü değerler sistemini temsil ettiğini belirtti. Karabacak, Ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma kültürü olduğunu dile getirdi.

Ustalık ve Mesleki Gelişim

Ahilik geleneğinin ustalık, kalfalık ve çıraklık aşamalarından oluştuğunu ifade eden Karabacak, bu sistemin mesleki bilgi ve becerilerin nesilden nesile aktarılmasını sağladığını vurguladı.

Şed Kuşanma Töreni

Yapılan konuşmanın ardından, çıraklık dönemini tamamlayan bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şed kuşanma" töreni gerçekleştirilerek gelenek yaşatıldı.

Ödül ve Sergi

Etkinliklerde ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere protokol üyeleri tarafından plaketler takdim edildi. Ayrıca, "Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler 3. Fotoğraf Yarışması Sergisi" de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya...

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya...

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya...

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya...

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya...

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

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