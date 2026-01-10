Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu

Gödene Mahallesi'nde evinin bahçesini müzeye dönüştürdü

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir biriktirdiği eşyaları evinin bahçesinde sergileyerek adeta bir müze oluşturdu.

Özceran'ın koleksiyonunda eski bir çarık başta olmak üzere çeşitli ahşap maketler, toprak testiler, küpler ve farklı dönemlere ait çok sayıda eşya yer alıyor.

Eşya toplama işine önce babasından kalanları biriktirerek başladığını belirten Özceran, mahalledekilerin hediye olarak verdiği ve kendi bulup getirdiği eşyaları astığını söyledi. Para vererek aldığı eşyanın çok az olduğunu belirten Özceran, 30 yılı aşkın süredir bu eşyaları topladığını ifade etti.

Özceran sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir antika yeri, müze, hakimin yeri diyeceksin. Ne yakışıyorsa yani onu tercih ederim. Burayı yazın göreceksin ki derman yetmez, her yanı yanıyor".

