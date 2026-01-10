Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu

Konya Meram'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Özceran, 30 yılı aşkın süre topladığı eşyaları evinin bahçesinde sergileyerek adeta bir müze oluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:45
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu

Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu

Gödene Mahallesi'nde evinin bahçesini müzeye dönüştürdü

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir biriktirdiği eşyaları evinin bahçesinde sergileyerek adeta bir müze oluşturdu.

Özceran'ın koleksiyonunda eski bir çarık başta olmak üzere çeşitli ahşap maketler, toprak testiler, küpler ve farklı dönemlere ait çok sayıda eşya yer alıyor.

Eşya toplama işine önce babasından kalanları biriktirerek başladığını belirten Özceran, mahalledekilerin hediye olarak verdiği ve kendi bulup getirdiği eşyaları astığını söyledi. Para vererek aldığı eşyanın çok az olduğunu belirten Özceran, 30 yılı aşkın süredir bu eşyaları topladığını ifade etti.

Özceran sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir antika yeri, müze, hakimin yeri diyeceksin. Ne yakışıyorsa yani onu tercih ederim. Burayı yazın göreceksin ki derman yetmez, her yanı yanıyor".

KONYA’DA 30 YILI AŞKIN SÜREDİR EŞYALAR TOPLAYIP EVİNİN BAHÇESİNDE SERGİLİYOR.

KONYA’DA 30 YILI AŞKIN SÜREDİR EŞYALAR TOPLAYIP EVİNİN BAHÇESİNDE SERGİLİYOR.

KONYA'DA 30 YILI AŞKIN SÜREDİR ÇEŞİTLİ EŞYALARI TOPLAYAN VATANDAŞ, EVİNİN BAHÇESİNİ ADETA MÜZEYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
3
Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı
4
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
5
Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
6
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
7
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları