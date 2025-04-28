DOLAR
38,42 0%
EURO
43,84 -0,08%
ALTIN
4.114,25 -0,49%
BITCOIN
3.610.455,92 0,4%

Konya'da 'Diken ve Karanfil' Sergisi Açıldı: Kudüs ve Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

Konya'da açılan 'Diken ve Karanfil' sergisi, Kudüs ve Gazze temalarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:26
Konya'da 'Diken ve Karanfil' Sergisi Açıldı: Kudüs ve Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

Konya'da Kudüs ve Gazze Temalı Resim Sergisi Açıldı

Konya'da, Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi, büyük bir katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış töreni, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Sönmez tarafından organize edilerek, Taş Bina Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Sönmez, konuşmasında Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sönmez, Gazze'nin, dünya üzerindeki en kalabalık şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan olaylar sonucunda dünya genelinde 10 binden fazla kişi Müslüman olmuştur. İslam'ın gerçek uygulandığı yer Gazze'dir. Arap dünyasında en çok okuma oranına sahip olan insanlar da Gazzelilerdir," diye vurguladı.

Açılışta Dikkat Çeken Konuşmalar

Açılışta, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin de konuşma yaptı. 35 özgün eserin sergilendiği etkinlikte, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Filistin Marşı"nı seslendirdi.

Yoğun bir katılımla açılan sergi, hem öğrencileri hem de vatandaşları bir araya getirdi ve bu önemli meseleye dikkat çekti.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da 'Diken ve Karanfil' Sergisi Açıldı: Kudüs ve Gazze'ye Dikkat Çekiliyor
2
Bakü'de 'Sağlıkçı Ressamlar' Sergisi Açıldı
3
2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te
4
Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet
5
Kırşehir'de Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Gümüşhane Yaylaları, Doğa Tutkunlarına Ev Sahipliği Yaptı
7
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!