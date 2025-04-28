Konya'da 'Diken ve Karanfil' Sergisi Açıldı: Kudüs ve Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

Konya'da Kudüs ve Gazze Temalı Resim Sergisi Açıldı

Konya'da, Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi, büyük bir katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış töreni, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Sönmez tarafından organize edilerek, Taş Bina Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Sönmez, konuşmasında Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sönmez, Gazze'nin, dünya üzerindeki en kalabalık şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan olaylar sonucunda dünya genelinde 10 binden fazla kişi Müslüman olmuştur. İslam'ın gerçek uygulandığı yer Gazze'dir. Arap dünyasında en çok okuma oranına sahip olan insanlar da Gazzelilerdir," diye vurguladı.

Açılışta Dikkat Çeken Konuşmalar

Açılışta, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin de konuşma yaptı. 35 özgün eserin sergilendiği etkinlikte, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Filistin Marşı"nı seslendirdi.

Yoğun bir katılımla açılan sergi, hem öğrencileri hem de vatandaşları bir araya getirdi ve bu önemli meseleye dikkat çekti.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.

Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı.